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Выплаты украинским беженцам — сколько можно получить в Германии в 2024 году

27 января 2024 12:54
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Украинские беженцы в Германии будут получать больше денег в 2024 году
Европейская валюта в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Украинские беженцы продолжают находиться в Германии — кое-кто ищет работу и работает, однако некоторые люди живут в помощь от государства. Так, в 2024 году украинские беженцы в Германии получат увеличенные ежемесячные выплаты.

Об этом сообщает пресс-служба Федерального правительства Германии.

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В сообщении говорится, что поддержка украинцам оказывается в рамках проекта пособия по безработице. Ее получают все жители Германии, чей доход составляет меньше прожиточного минимума и у которых нет работы. С 1 января 2024 года размер социальной помощи и помощи гражданам выросли на 12%.

Следовательно, в 2024 году суммы выплат будут составлять:

  • для родителей-одиночек или одиноких взрослых — 563 евро (ранее 502 евро);
  • для детей до шести лет — 357 евро (ранее 318 евро);
  • для детей от семи до 14 лет — 390 евро (ранее 348 евро);
  • для детей от 15 до 18 лет — 471 евро (ранее 420 евро).

Важно знать, что при начислении выплат принимают во внимание суммы расходов на жилье, доходы и другие активы.

Для лиц, получающих льготные выплаты на жилье, есть возможность оформить субсидию на оплату коммунальных услуг. Она распределяется в соответствии с количеством членов семьи, проживающих вместе:

  • на одного человека 415 евро
  • для двух человек 540 евро
  • за каждое следующее лицо 100 евро

Что еще нужно знать

Напомним, что в Украине власти оптимизируют выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) в 2024 году. Большинству переселенцев будут вынуждены отказать в поддержке из-за требований международных партнеров по сокращению расходов дефицитного бюджета.

Мы также писали о том, что Организация Объединенных Наций запросила 4,2 млрд долларов для поддержки Украины. Из них 1,1 млрд долларов будут направлены на помощь принимающим беженцам и общинам.

Германия
война
выплаты
финансовая помощь
беженцы
переселенцы
деньги
война в Украине

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