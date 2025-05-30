В Украине по новому будут выплачивать помощь военным - что изменится

Военнослужащие Вооруженных сил Украины. Фото: УНИАН

В Украине по-новому будут назначать и выплачивать единовременную денежную помощь в случае гибели, инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности военнослужащим, военнообязанным и резервистам. Речь о тех гражданах, которых призвали в учебные (или проверочные) и специальные сборы или для прохождения службы в военном резерве.

Соответствующие изменения в постановление №975 внес Кабмин Украины 30 мая 2025 года, написал в своем Telegram-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Порядок и условия выплаты единовременной денежной помощи в случае смерти военного отныне будут определять в Министерстве экономики и Министерстве финансов. Согласно решению правительства, право на выплаты будет появляться:

в случае гибели (смерти) военнослужащего, военнообязанного, резервиста или лица, уволенного с военной службы, смерть которого наступила в течение года после увольнения с военной службы — с даты составления актовой записи о смерти;

если военнослужащий, военнообязанный или резервист погиб (умер), его тело не опознали, но впоследствии установили сведения о нем, которых не хватало при государственной регистрации смерти — даты внесения изменений в актовую запись о смерти относительно установления личности.

При этом основанием для начисления выплат в случае установления инвалидности будет дата, которую указали в выписке из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица или справке медико-социальной экспертной комиссии.

Сумма выплат возрастет, если военному во время переосвидетельствования после увольнения со службы установят высшую группу инвалидности или изменят ее причинную связь. в таком случае он будет получать помощь из расчета прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января календарного года, в котором впервые установлена инвалидность.

Ранее стало известно, что выпускники медучреждений в Украине будут получать одоразовую денежную помощь в размере 200 тыс. гривен. Но эти деньги начислят не всем выпускникам. Узнавайте также, обязательно ли для получения выплаты при увольнении из Вооруженных сил Украины нужно иметь выслугу лет.