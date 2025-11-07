Українські біженці в Ірландії — як і коли зміняться умови надання житла

Біженці. Фото: УНІАН

В Ірландії вирішили скоротити термін проживання для українських біженців, які переїжджають до країни через повномасштабне вторгнення Росії. Їм дозволять перебувати у квартирах, які надає держава, не більше 30 днів.

Про це 6 листопада повідомили на сайті Посольства України в Ірландії.

Зміни для біженців в Ірландії

Раніше біженці з України могли користуватися наданим житлом впродовж 90 днів. Але тепер ірландська влада пропонує змінює умови та оптимізувати систему розміщення, щоб місця для проживання отримували всі, хто прибуває в країну за захистом.

"Особи, які перебуватимуть у центрі розміщення 30 днів, матимуть тижневу допомогу у розмірі 38,8 євро на дорослого та 29,8 євро на дитину — це на щоденні витрати під час проживання. Також у людей буде право на дитячі виплати (Child Benefit)", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після виїзду з центру у біженців буде можливість подати заявку на стандартну соціальну допомогу, що дорівнює допомозі громадян Ірландії, за умови відповідності вимогам.

Водночас видання RTE повідомляє, що ірландська влада також хоче, щоб біженці з роботою платили за надане житло. Людям, зокрема, запропонують робити щотижневі внески у розмірі від 15 до 238 євро. Так влада хоче оптимізувати систему розміщення, щоб місця для проживання отримували всі, хто прибуває в країну за захистом.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що з 1 листопада Польща скасувала право на безплатне перебування біженців у пунктах тимчасового проживання. Новоприбулим українцям відмовлятимуть у поселенні, людям доведеться самостійно шукати й орендувати житло.

До того ж грошова підтримка розмірі 800 злотих на місяць надаватиметься лише українським родинам з офіційною роботою, з доходом у 50% від мінімальної зарплати та тим, хто влаштував дітей у місцеву школу чи дошкільний заклад.

Раніше ми розповідали, що ЄС запровадив нові правила перетину зовнішніх кордонів. На зміни повинні зважати громадяни України та інших країн, які не входять до складу Європейського Союзу, незалежно від наявності безвізу. Також ми писали, що Велика Британія переписали правила для в'їзду українських біженців. Людям буде складніше отримати дозвіл на проживання.