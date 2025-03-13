Выплаты для УБД в марте — на что имеют право бойцы

Военный держит удостоверение УБД. Фото: Минветеранов

В Украине участники боевых действий, если они продолжают нести военную службу, кроме денежного обеспечения, имеют право на разнообразную помощь и льготы. Известно, на что смогут рассчитывать в марте 2025 года.

Об этом говорится в материалах Министерства обороны.

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Как отмечается, получить статус УБД может любой военный, независимо от звания и задачи, которую выполнял в зоне проведения боевых действий.

Заработную плату для участников боевых действий, которые продолжают воевать, начисляют по общему принципу, как и для остальных военнослужащих. Они так же могут претендовать, кроме оклада, на различные суммы доплат за участие в боевых действиях.

Два года назад минимальную гарантированную выплату повысили также для УБД. Если раньше составляла около 10 тыс. гривен, то сейчас не менее 20,1 тыс. гривен.

Предусмотрены доплаты военным в зависимости от условий службы. Так, тем, кто продолжает воевать, выплачивают надбавки:

30 тыс. гривен — за выполнение задач вне зоны, где проходят активные боевые действия;

50 тыс. гривен — за выполнение боевых или спецзаданий в составе органов военного управления, штабов и командования, управляющих боевыми подразделениями;

70 тыс. гривен — за выполнение спецзаданий на линии соприкосновения;

100 тыс. гривен — за участие в боевых действиях "на нуле" или пребывание в плену.

Также есть право на ежемесячную выплату в 20,1 тыс. гривен, если участник боевых получил ранение и не может выполнять служебные обязанности.

Оказывают помощь на оздоровление и социально-бытовые вопросы.

Окончательный размер выплат зависит от звания, ученой степени, должности, места службы и условий выполнения обязанностей.

В случае увольнения со службы военным выплачивают 4% от месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный месяц службы. При этом минимальный размер должен быть не менее 25% месячного дохода.

Льготы для участников боевых действий

Льготы для УБД прописаны в законе "О статусе ветеранов". Согласно ему, владельцы статуса УБД и родные имеют право на такие льготы:

75% — предоставляется на квартплату;

75% — на оплату услуг ЖКХ (100% для лиц с инвалидностью);

75% — на топливо для отопления дома, если нет централизованного.

Также военные с таким статусом могут претендовать на другие льготы:

бесплатные медикаменты по рецепту;

бесплатное медобслуживание в госучреждениях;

бесплатные путевки в санаторий;

первоочередное зачисление в украинские вузы на бюджет;

освобождение от необходимости уплаты некоторых видов налогов;

бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте, кроме маршрутных такси.

Ранее мы рассказывали о размерах вознаграждения для штабных военных. Базовым считается размер в 50 тыс. грн за полный месяц выполнения боевых или спецзаданий.

Также мы писали о том, что военнослужащие ВСУ имеют право на дополнительное вознаграждение в 100 тыс. грн. Его предоставят тем, кто принимает непосредственное участие в боевых действиях.