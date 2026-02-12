Уряд ухвалив нововведення щодо виплат та гарантій для ветеранів — перелік змін

Гроші та військова форма. Фото: Новини.LIVE

На засіданні у четвер, 12 лютого, Кабмін ухвалив низку важливих постанов щодо забезпечення потреб і гарантій ветеранів. Зміни зокрема стосуються реабілітації, статусу ветеранського підприємництва та деяких компенсацій.

Які зміни для ветеранів ухвалив уряд

На сьогоднішньому засіданні Кабін прийняв низку рішень, які дозволять сформувати комплексну та узгоджену систему підтримки ветеранів.

Йдеться про створення повного циклу можливостей — від допомоги у працевлаштуванні та перекваліфікації до сприяння започаткуванню власного бізнесу, вирішення житлових питань і посилення ролі місцевих громад у процесі адаптації.

Зокрема уряд затвердив:

Єдиний стандарт у підготовці надавачів послуг для ветеранів та ветеранок. Зрозумілий механізм отримання статусу ветеранського підприємництва. Єдиний вигляд надмогильних споруд і меморіальних табличок на Національному військовому меморіальному кладовищі. Порядок фінансування мережі державних ветеранських просторів у 2026 році. Державну цільову програму "Ветеран.Робота" на 2026-2027 роки. Пілотний проєкт із надання послуг медико-психологічного супроводу ветеранів й ветеранок. Прозорий облік ветеранів, ветеранок та їхніх родин, які отримують житло або житлову допомогу від держави. Зміни до Закону України "Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України", які передбачають запровадження нового прощального ритуалу, що застосовуватиметься під час встановлення кенотафа полеглим українським захисникам, яких судом оголошено померлими.

Крім того, Кабмін ухвалив зміни, які вдосконалюють житлову програму Мінветеранів щодо виплати грошової компенсації на придбання житла для ветеранів, та розширив програму підтримки ветеранів, як втратили житло.

Грошова компенсація на придбання житла для ветеранів

Уряд оновив постанову Кабінету Міністрів від 19 жовтня 2016 року № 719, удосконаливши механізм реалізації житлової програми Міністерства у справах ветеранів. Зміни спрямовані на підвищення ефективності виплати грошової компенсації для придбання житла ветеранами та ветеранками з інвалідністю І–ІІ групи, а також родинами загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

Відтепер:

при розрахунку компенсації враховуватимуть житло, яке є у спільній власності заявника та його сім’ї;

виплату можуть тимчасово відкласти, якщо заявник або члени його сім’ї мають борги на майно, кошти, внесені до Єдиного реєстру боржників;

скорочено строк використання коштів грошової компенсації на придбання житла: тепер не 1 рік, а 6 місяців з моменту зарахування на спеціальний рахунок.

Крім того, змінами чітко визначено, як і коли місцева влада подає дані Мінветеранів про потребу в коштах (до 15 березня і після цієї дати — за різними розрахунками вартості житла).

Виплати ветеранам на покриття оренди житла

Уряд розширив програму підтримки ветеранів, які втратили житло через російську агресію. Відтепер компенсацію за оренду житла зможуть отримати не лише військовослужбовці, чиє житло було знищене або пошкоджене внаслідок бойових дій чи залишилося на ТОТ, а також ветерани з числа внутрішньо переміщених осіб, які не мають власного житла або проживали в помешканнях, що їм не належали.

До переліку отримувачів також включено осіб, які були незаконно позбавлені особистої свободи державою-агресором у зв’язку із захистом України, повернулися з полону, але їхнє житло залишилося на окупованій РФ території.

Таким чином, усі ветерани та ветеранки, які втратили житло внаслідок російської агресії, матимуть право на державну компенсацію витрат на оренду.

Окремо врегульовано механізм фінансування: розподіл коштів між регіонами здійснюватиметься у три етапи — до 15 березня, 15 червня та 15 жовтня — для забезпечення своєчасних виплат. Крім того, строк надання компенсації може бути продовжено ще на шість місяців у разі відсутності в отримувача іншого житла.

