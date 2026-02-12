Правительство приняло нововведения по выплатам и гарантиям для ветеранов — перечень изменений

Деньги и военная форма. Фото: Новини.LIVE

На заседании в четверг, 12 февраля, Кабмин принял ряд важных постановлений по обеспечению потребностей и гарантий ветеранов. Изменения в частности касаются реабилитации, статуса ветеранского предпринимательства и некоторых компенсаций.

Какие изменения для ветеранов приняло правительство

На сегодняшнем заседании Кабин принял ряд решений, которые позволят сформировать комплексную и согласованную систему поддержки ветеранов.

Речь идет о создании полного цикла возможностей — от помощи в трудоустройстве и переквалификации до содействия созданию собственного бизнеса, решения жилищных вопросов и усиления роли местных общин в процессе адаптации.

В частности правительство утвердило:

Единый стандарт в подготовке поставщиков услуг для ветеранов и ветеранок. Понятный механизм получения статуса ветеранского предпринимательства. Единый вид надгробных сооружений и мемориальных табличек на Национальном военном мемориальном кладбище. Порядок финансирования сети государственных ветеранских пространств в 2026 году. Государственную целевую программу "Ветеран.Работа" на 2026-2027 годы. Пилотный проект по предоставлению услуг медико-психологического сопровождения ветеранов и ветеранок. Прозрачный учет ветеранов, ветеранок и их семей, которые получают жилье или жилищную помощь от государства. Изменения в Закон Украины "Об Уставе гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Украины", предусматривающие введение нового прощального ритуала, который будет применяться при установлении кенотафа павшим украинским защитникам, которые судом объявлены умершими.

Кроме того, Кабмин принял изменения, которые совершенствуют жилищную программу Минветеранов по выплате денежной компенсации на приобретение жилья для ветеранов, и расширил программу поддержки ветеранов, потерявших жилье.

Денежная компенсация на приобретение жилья для ветеранов

Правительство обновило постановление Кабинета Министров от 19 октября 2016 года № 719, усовершенствовав механизм реализации жилищной программы Министерства по делам ветеранов. Изменения направлены на повышение эффективности выплаты денежной компенсации для приобретения жилья ветеранами и ветеранками с инвалидностью I-II группы, а также семьями погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины.

Отныне:

при расчете компенсации будут учитывать жилье, которое находится в общей собственности заявителя и его семьи;

выплату могут временно отложить, если заявитель или члены его семьи имеют долги на имущество, средства, внесенные в Единый реестр должников;

сокращен срок использования средств денежной компенсации на приобретение жилья: теперь не 1 год, а 6 месяцев с момента зачисления на специальный счет.

Кроме того, изменениями четко определено, как и когда местные власти подают данные Минветеранов о потребности в средствах (до 15 марта и после этой даты — по разным расчетам стоимости жилья).

Выплаты ветеранам на покрытие аренды жилья

Правительство расширило программу поддержки ветеранов, которые потеряли жилье из-за российской агрессии. Отныне компенсацию за аренду жилья смогут получить не только военнослужащие, чье жилье было уничтожено или повреждено в результате боевых действий или осталось на ВОТ, а также ветераны из числа внутренне перемещенных лиц, которые не имеют собственного жилья или проживали в помещениях, которые им не принадлежали.

В перечень получателей также включены лица, которые были незаконно лишены личной свободы государством-агрессором в связи с защитой Украины, вернулись из плена, но их жилье осталось на оккупированной РФ территории.

Таким образом, все ветераны и ветеранки, которые потеряли жилье в результате российской агрессии, будут иметь право на государственную компенсацию расходов на аренду.

Отдельно урегулирован механизм финансирования: распределение средств между регионами будет осуществляться в три этапа — до 15 марта, 15 июня и 15 октября — для обеспечения своевременных выплат. Кроме того, срок предоставления компенсации может быть продлен еще на шесть месяцев в случае отсутствия у получателя другого жилья.

