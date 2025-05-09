Уряд оновив виплату фіндопомоги деяким українцям — що зміниться у 2025 році

Гроші та гаманець. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Кабмін України оновив правила, за якими нараховують виплати для родин загиблих військових та особам з інвалідністю. Так, з'являться нові підстави для втрати статусу члена сім'ї загиблого та позачергова грошова допомога для українців, яким встановили I групу інвалідності.

Про це написав у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко.

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Які саме зміни запровадив уряд

За його інформацією, уряд також запровадив механізм добровільного повернення коштів та уточнив порядок подання заяв для отримання фінансової допомоги. Серед основних змін:

нові підстави для втрати статусу члена сім'ї загиблого — постанову №740 доповнили новою умовою — скасування актового запису про смерть або рішення суду про визнання особи живою, яка раніше вважалась безвісти зниклою;

позачергові виплати для осіб з інвалідністю I групи здійснюються поза чергою, незалежно від дати звернення;

захист прав дітей та недієздатних родичів — заборонено відмовлятися від допомоги від імені дітей до 18 років та недієздатних осіб, як що у них є право на виплати;

добровільне повернення коштів до бюджету, у разі помилки або зміни статусу;

виплати за рішенням суду — допомогу можна отримати без державної реєстрації смерті за наявності судового рішення про оголошення особи померлою або зниклою безвісти;

виплати протягом трьох бюджетних періодів — якщо особу визнають померлою не одразу, то виплати можуть здійснювати до трьох років.

Скільки виплачує держава

Одноразова грошова допомога в разі встановлення інвалідності внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання призначається та виплачується у таких розмірах:

400 прожиткових мінімумів, установлених законом для працездатних осіб — у разі встановлення інвалідності I групи;

300 прожиткових мінімумів, установлених законом для працездатних осіб — у разі встановлення інвалідності II групи;

250 прожиткових мінімумів, установлених законом для працездатних осіб — у разі встановлення інвалідності III групи.

Раніше ми розповідали, що у Луцьку деякі мешканки отримають по 3 тис. гривень у травні. Виплати передбачені:

матерям загиблих (померлих) військових, добровольців і волонтерів;

матерям зниклих безвісти захисників і захисниць.

Також нагадаємо, що військові, які отримали інвалідність внаслідок поранення, виплачують одноразову допомогу. Гроші надають як під час служби, так і після звільнення.