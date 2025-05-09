Уряд оновив виплату фіндопомоги деяким українцям — що зміниться у 2025 році

Виплати сім'ям загиблих військових — що змінив Кабмін
Кабмін України оновив правила, за якими нараховують виплати для родин загиблих військових та особам з інвалідністю. Так, з'являться нові підстави для втрати статусу члена сім'ї загиблого та позачергова грошова допомога для українців, яким встановили I групу інвалідності.
Про це написав у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко.
Які саме зміни запровадив уряд
За його інформацією, уряд також запровадив механізм добровільного повернення коштів та уточнив порядок подання заяв для отримання фінансової допомоги. Серед основних змін:
- нові підстави для втрати статусу члена сім'ї загиблого — постанову №740 доповнили новою умовою — скасування актового запису про смерть або рішення суду про визнання особи живою, яка раніше вважалась безвісти зниклою;
- позачергові виплати для осіб з інвалідністю I групи здійснюються поза чергою, незалежно від дати звернення;
- захист прав дітей та недієздатних родичів — заборонено відмовлятися від допомоги від імені дітей до 18 років та недієздатних осіб, як що у них є право на виплати;
- добровільне повернення коштів до бюджету, у разі помилки або зміни статусу;
- виплати за рішенням суду — допомогу можна отримати без державної реєстрації смерті за наявності судового рішення про оголошення особи померлою або зниклою безвісти;
- виплати протягом трьох бюджетних періодів — якщо особу визнають померлою не одразу, то виплати можуть здійснювати до трьох років.
Скільки виплачує держава
Одноразова грошова допомога в разі встановлення інвалідності внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання призначається та виплачується у таких розмірах:
- 400 прожиткових мінімумів, установлених законом для працездатних осіб — у разі встановлення інвалідності I групи;
- 300 прожиткових мінімумів, установлених законом для працездатних осіб — у разі встановлення інвалідності II групи;
- 250 прожиткових мінімумів, установлених законом для працездатних осіб — у разі встановлення інвалідності III групи.
Раніше ми розповідали, що у Луцьку деякі мешканки отримають по 3 тис. гривень у травні. Виплати передбачені:
- матерям загиблих (померлих) військових, добровольців і волонтерів;
- матерям зниклих безвісти захисників і захисниць.
Також нагадаємо, що військові, які отримали інвалідність внаслідок поранення, виплачують одноразову допомогу. Гроші надають як під час служби, так і після звільнення.
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