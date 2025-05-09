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Виплати сім'ям загиблих військових — що змінив Кабмін

9 травня 2025 19:20
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Уряд оновив виплату фіндопомоги деяким українцям — що зміниться у 2025 році
Гроші та гаманець. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Кабмін України оновив правила, за якими нараховують виплати для родин загиблих військових та особам з інвалідністю. Так, з'являться нові підстави для втрати статусу члена сім'ї загиблого та позачергова грошова допомога для українців, яким встановили I групу інвалідності.

Про це написав у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко

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Які саме зміни запровадив уряд

За його інформацією, уряд також запровадив механізм добровільного повернення коштів та уточнив порядок подання заяв для отримання фінансової допомоги. Серед основних змін: 

  • нові підстави для втрати статусу члена сім'ї загиблого — постанову №740 доповнили новою умовою — скасування актового запису про смерть або рішення суду про визнання особи живою, яка раніше вважалась безвісти зниклою;
  • позачергові виплати для осіб з інвалідністю I групи здійснюються поза чергою, незалежно від дати звернення;
  • захист прав дітей та недієздатних родичів — заборонено відмовлятися від допомоги від імені дітей до 18 років та недієздатних осіб, як що у них є право на виплати;
  • добровільне повернення коштів до бюджету, у разі помилки або зміни статусу;
  • виплати за рішенням суду — допомогу можна отримати без державної реєстрації смерті за наявності судового рішення про оголошення особи померлою або зниклою безвісти;
  • виплати протягом трьох бюджетних періодів — якщо особу визнають померлою не одразу, то виплати можуть здійснювати до трьох років.

Скільки виплачує держава

Одноразова грошова допомога в разі встановлення інвалідності внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання призначається та виплачується у таких розмірах:

  • 400 прожиткових мінімумів, установлених законом для працездатних осіб — у разі встановлення інвалідності I групи;
  • 300 прожиткових мінімумів, установлених законом для працездатних осіб — у разі встановлення інвалідності II групи;
  • 250 прожиткових мінімумів, установлених законом для працездатних осіб — у разі встановлення інвалідності III групи.

Раніше ми розповідали, що у Луцьку деякі мешканки отримають по 3 тис. гривень у травні. Виплати передбачені:

  • матерям загиблих (померлих) військових, добровольців і волонтерів;
  • матерям зниклих безвісти захисників і захисниць. 

Також нагадаємо, що військові, які отримали інвалідність внаслідок поранення, виплачують одноразову допомогу. Гроші надають як під час служби, так і після звільнення.

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