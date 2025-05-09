Правительство обновило выплату финпомощи некоторым украинцам — что изменится в 2025 году

Выплаты семьям погибших военных — что изменил Кабмин
Кабмин Украины обновил правила, по которым начисляют выплаты для семей погибших военных и лицам с инвалидностью. Так, появятся новые основания для потери статуса члена семьи погибшего и внеочередная денежная помощь для украинцев, которым установили I группу инвалидности.
Об этом написал в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.
Какие именно изменения ввело правительство
По его информации, правительство также ввело механизм добровольного возврата средств и уточнило порядок подачи заявлений для получения финансовой помощи. Среди основных изменений:
- новые основания для потери статуса члена семьи погибшего — постановление №740 дополнили новым условием — отмена актовой записи о смерти или решения суда о признании лица живым, которое ранее считалось без вести пропавшим;
- внеочередные выплаты для лиц с инвалидностью I группы осуществляются вне очереди, независимо от даты обращения;
- защита прав детей и недееспособных родственников — запрещено отказываться от помощи от имени детей до 18 лет и недееспособных лиц, если у них есть право на выплаты;
- добровольный возврат средств в бюджет, в случае ошибки или изменения статуса;
- выплаты по решению суда — помощь можно получить без государственной регистрации смерти при наличии судебного решения об объявлении лица умершим или пропавшим без вести;
- выплаты в течение трех бюджетных периодов — если человека признают умершим не сразу, то выплаты могут осуществлять до трех лет.
Сколько выплачивает государство
Единовременное денежное пособие в случае установления инвалидности вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания назначается и выплачивается в следующих размерах:
- 400 прожиточных минимумов, установленных законом для трудоспособных лиц — в случае установления инвалидности I группы;
- 300 прожиточных минимумов, установленных законом для трудоспособных лиц — в случае установления инвалидности II группы;
- 250 прожиточных минимумов, установленных законом для трудоспособных лиц — в случае установления инвалидности III группы.
Ранее мы рассказывали, что в Луцке некоторые жительницы получат по 3 тыс. гривен в мае. Выплаты предусмотрены:
- матерям погибших (умерших) военных, добровольцев и волонтеров;
- матерям пропавших без вести защитников и защитниц.
Также напомним, что военные, которые получили инвалидность вследствие ранения, выплачивают единовременное пособие. Деньги предоставляют как во время службы, так и после увольнения.
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