Виплати під час лікування — кому з військових нараховують 120 тис. грн

Центр реабілітації військових. Фото: suspilne.media

В Україні військовослужбовцям, які проходять лікування після отриманого поранення (контузії, травми, каліцтва), що пов’язане із захистом держави, гарантоване грошове забезпечення. В оборонному відомстві зробили роз’яснення щодо особливостей таких виплат.

Про це йдеться у поясненні на офіційному сайті Міністерства оборони.

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Суми виплат пораненим бійцям ЗСУ під час лікування у 2025 році

Як зазначають у Міноборони, бійцям ЗСУ на стаціонарному лікуванні надається щомісячне грошове забезпечення. Розраховують його суто індивідуально, адже залежить від того, яку посаду займав поранений. Загалом щонайменше 20,1 тис. грн окладу на місяць та додатково 100 тис. грн винагороди.

Такі суми виплат мають нараховувати за весь період перебування в лікарні та у відпустці для лікування у зв'язку з пораненням. Максимально такі кошти виплачують 12 місяців поспіль.

Окрім того, виплачують у розмірі місячної заробітної плати:

грошову допомогу на оздоровлення на певний рік;

матеріальну допомогу на соціально-побутові питання тим, хто отримав поранення, пов’язане із захистом країни.

За умови тривалого лікування у понад чотири місяці грошове забезпечення мають виплачувати на основі висновку (постанови) військово-лікарської комісії (ВЛК) про продовження терміну лікування.

Після чого виплата здійснюється на основі наказів командира військової частини, які готують підрозділи, що відповідають за ведення обліку особового складу.

Виплати пораненим. Джерело: Міноборони

Виплати для обмежено придатних та непридатних до служби

Пораненим бійцям, визнаних комісією обмежено придатними до служби або непридатними з переоглядом через пів року — рік та винесеним поза штат, упродовж двох місяців з дати зарахування у розпорядження (без врахування періоду відпустки та лікування) грошове забезпечення (без урахування додаткової винагороди) має виплачуватися за останньою займаною посадою ним у повному обсязі.

Суми коштів для поранених. Джерело: Міноборони

Надалі після перебування військового у розпорядженні понад два місяці та до дня завершення перебування в розпорядженні мають щомісячно виплачувати:

оклад за військовим званням;

надбавку за вислугу років;

додаткову винагороду у 20,1 тис. гривень (щомісяця пропорційно часу перебування поза штатом).

Раніше ми розповідали, що військовослужбовці, які починають службу у ЗСУ, мають право на одноразову допомогу. Її надають під час підписання першого такого контракту.

Також писали, скільки зараз платять у ЗСУ. Зокрема, найбільшим фінансовим джерелом для багатьох бійців у 2025 році є так звані "бойові виплати" до 100 тис. грн.