Выплаты во время лечения — кому из военных начисляют 120 тыс. грн

Выплаты раненым бойцам — кто имеет право на 120 тыс. грн
В Украине военнослужащим, которые проходят лечение после полученного ранения (контузии, травмы, увечья), что связано с защитой государства, гарантировано денежное обеспечение. В оборонном ведомстве сделали разъяснения относительно особенностей таких выплат.
Об этом говорится в пояснении на официальном сайте Министерства обороны.
Суммы выплат раненым бойцам ВСУ во время лечения в 2025 году
Как отмечают в Минобороны, бойцам ВСУ на стационарном лечении предоставляется ежемесячное денежное обеспечение. Рассчитывают его сугубо индивидуально, ведь зависит от того, какую должность занимал раненый. В целом минимум 20,1 тыс. грн оклада в месяц и дополнительно 100 тыс. грн вознаграждения.
Такие суммы выплат должны начислять за весь период пребывания в больнице и в отпуске для лечения в связи с ранением. Максимально такие средства выплачивают 12 месяцев подряд.
Кроме того, выплачивают в размере месячной заработной платы:
- денежную помощь на оздоровление на определенный год;
- материальную помощь на социально-бытовые вопросы тем, кто получил ранение, связанное с защитой страны.
При условии длительного лечения в более чем четыре месяца денежное обеспечение должны выплачивать на основе заключения (постановления) военно-врачебной комиссии (ВВК) о продлении срока лечения.
После чего выплата осуществляется на основе приказов командира воинской части, которые готовят подразделения, отвечающие за ведение учета личного состава.
Выплаты для ограниченно пригодных и непригодных к службе
Раненым бойцам, признанных комиссией ограниченно годными к службе или непригодными с переосвидетельствованием через полгода — год и вынесенным вне штата, в течение двух месяцев с даты зачисления в распоряжение (без учета периода отпуска и лечения) денежное обеспечение (без учета дополнительного вознаграждения) должно выплачиваться по последней занимаемой должности им в полном объеме.
В дальнейшем после пребывания военного в распоряжении более двух месяцев и до дня завершения пребывания в распоряжении должны ежемесячно выплачивать:
- оклад по воинскому званию;
- надбавку за выслугу лет;
- дополнительное вознаграждение в 20,1 тыс. гривен (ежемесячно пропорционально времени пребывания вне штата).
Ранее мы рассказывали, что военнослужащие, которые начинают службу в ВСУ, имеют право на единовременное пособие. Его предоставляют при подписании первого такого контракта.
Также писали, сколько сейчас платят в ВСУ. В частности, крупнейшим финансовым источником для многих бойцов в 2025 году являются так называемые "боевые выплаты" до 100 тыс. грн.
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