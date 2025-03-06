Выплаты во время лечения — кому из военных начисляют 120 тыс. грн

Центр реабилитации военных. Фото: suspilne.media

В Украине военнослужащим, которые проходят лечение после полученного ранения (контузии, травмы, увечья), что связано с защитой государства, гарантировано денежное обеспечение. В оборонном ведомстве сделали разъяснения относительно особенностей таких выплат.

Об этом говорится в пояснении на официальном сайте Министерства обороны.

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Суммы выплат раненым бойцам ВСУ во время лечения в 2025 году

Как отмечают в Минобороны, бойцам ВСУ на стационарном лечении предоставляется ежемесячное денежное обеспечение. Рассчитывают его сугубо индивидуально, ведь зависит от того, какую должность занимал раненый. В целом минимум 20,1 тыс. грн оклада в месяц и дополнительно 100 тыс. грн вознаграждения.

Такие суммы выплат должны начислять за весь период пребывания в больнице и в отпуске для лечения в связи с ранением. Максимально такие средства выплачивают 12 месяцев подряд.

Кроме того, выплачивают в размере месячной заработной платы:

денежную помощь на оздоровление на определенный год;

материальную помощь на социально-бытовые вопросы тем, кто получил ранение, связанное с защитой страны.

При условии длительного лечения в более чем четыре месяца денежное обеспечение должны выплачивать на основе заключения (постановления) военно-врачебной комиссии (ВВК) о продлении срока лечения.

После чего выплата осуществляется на основе приказов командира воинской части, которые готовят подразделения, отвечающие за ведение учета личного состава.

Выплаты раненым. Источник: Минобороны

Выплаты для ограниченно пригодных и непригодных к службе

Раненым бойцам, признанных комиссией ограниченно годными к службе или непригодными с переосвидетельствованием через полгода — год и вынесенным вне штата, в течение двух месяцев с даты зачисления в распоряжение (без учета периода отпуска и лечения) денежное обеспечение (без учета дополнительного вознаграждения) должно выплачиваться по последней занимаемой должности им в полном объеме.

Суммы средств для раненых. Источник: Минобороны

В дальнейшем после пребывания военного в распоряжении более двух месяцев и до дня завершения пребывания в распоряжении должны ежемесячно выплачивать:

оклад по воинскому званию;

надбавку за выслугу лет;

дополнительное вознаграждение в 20,1 тыс. гривен (ежемесячно пропорционально времени пребывания вне штата).

Ранее мы рассказывали, что военнослужащие, которые начинают службу в ВСУ, имеют право на единовременное пособие. Его предоставляют при подписании первого такого контракта.

Также писали, сколько сейчас платят в ВСУ. В частности, крупнейшим финансовым источником для многих бойцов в 2025 году являются так называемые "боевые выплаты" до 100 тыс. грн.