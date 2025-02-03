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Выплаты во время беременности и родов — какими будут в 2025 году

3 февраля 2025 16:28
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Что будет с декретными выплатами в 2025 году —изменился ли размер помощи
Беременная девушка и женщина с ребенком. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Рождение ребенка — крайне важное событие в жизни каждой женщины. Государство в 2025 году будет предоставлять украинкам помощь не только за рождение ребенка, а т поддерживать роженицу финансово во время беременности.

Редакция сайта Новини.LIVE объясняет, на какую помощь могут рассчитывать женщины.

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Эта помощь в Украине еще называется декретными выплатами — обязательное начисление, которое украинки получают после оформления больничного "Беременность и роды". Выплату предоставляют как трудоустроенным женщинам, так и безработным.

Как отмечают в Пенсионном фонде Украины, трудоустроенной гражданке выплачивают в 2025 году 100% от средней зарплаты за весь декретный отпуск. При этом безработные женщины получат 25% от прожиточного минимума для трудоспособного лица в расчете на месяц.

"Основанием для назначения пособия является листок нетрудоспособности (е-больничный), сформированный на основании медицинского заключения и открытый медучреждением, в котором женщина состоит на учете", — объяснили в ПФУ.

Медицинские учреждения, как правило, выдают е-больничные будущим матерям начиная с 30-й недели беременности. Получить документ раньше могут женщины, которых государство признало пострадавшими от последствий катастрофы на ЧАЭС. Им е-больничный предоставляют на 27-й неделе беременности.

Оплачиваемый отпуск по беременности и родам в 2025 году может длиться:

  • 126 календарных дней (70 дней до родов и 56 после), а если во время беременности возникнут осложнения, или женщина родила двух или более детей, ей должны предоставить еще 14 дополнительных календарных дней отпуска;
  • 180 календарных дней (90 до родов и 90 после) имеют женщины, которые получили 1-3 категорию инвалидности вследствие Чернобыльской катастрофы.

Сколько выплачивают женщинам в декретном отпуске

Размер пособия по беременности и родам — компенсация 100% средней зарплаты женщины.

Также размер выплат не может быть меньше размера пособия, исчисленного из минимальной зарплаты.

Выплаты при рождении ребенка в 2025 году — какими они есть

Как отмечается на Правительственном портале, женщины в этом году будут получать по 41 280 грн, но:

  • размер первого платежа будет на уровне 10 320 грн;
  • далее женщины ежемесячно будут получать по 860 грн следующие 36 месяцев.

Напомним, что в 2024 году в Украине появились временные выплаты для детей, которые потеряли родительскую опеку. С 2025 года эта помощь должна превратиться в постоянную.

Также мы объясняли, могут ли усыновленные дети претендовать на имущество родных. Так, вопрос наследства для усыновленных детей зависит от юридических нюансов.

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