Виплати на дітей у 2025 році — чому одинока мати може залишитися без держпідтримки

Держава у 2025 році надає фінансову допомогу сім'ям, в яких одинокі батьки самостійно виховують дітей. Розмір виплат може становити понад 3 тис. грн, однак у деяких випадках у призначенні допомоги можуть відмовити.

Що потрібно знати про допомогу на дітей одиноким матерям

Право на державну підтримку надається одиноким матері чи батьку, які не перебувають у шлюбі, йдеться на сайті Дія. Також допомогу можуть оформити одинокі усиновлювачі за умови, що у свідоцтві про народження дитини немає запису про батька чи матір.

Виплати призначаються на кожну дитину до 18 років. Якщо вона навчається на денній або за дуальною формою, то гроші нараховуватимуть до моменту її випуску з навчального закладу, але не довше, ніж до досягнення 23 років. Важливо, що на оформлення підтримки не впливає наявність інших виплат на дітей.

Якщо один із батьків помирає, то право на допомогу на дітей отримає їхній батько, якщо йому не виплачують:

пенсію в разі втрати годувальника;

соціальну пенсію;

державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника.

Якщо одинока мати у разі смерті одного з батьків знову вийшла заміж, вона збереже право на допомогу на дітей, які народилися чи були усиновлені до шлюбу, якщо такі діти не були усиновлені чоловіком.

Якою є допомога на дітей у 2025 році

Допомогу на дітей одиноким матерям призначають у розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні пів року.

Максимальні суми, які можна отримати у 2025 році:

для дітей до 6 років — 2 563 грн;

для дітей від 6 до 18 років — 3 196 грн;

для дітей від 18 до 23 років, які навчаються — 3 028 грн.

Чому допомогу на дітей можуть не призначити

У держдопомозі на дітей можуть відмовити, якщо:

впродовж року перед місяцем звернення за призначенням допомоги на дітей або під час її отримання члени сім’ї витратили суму, яка на дату проведення операції перевищує 50 тис. грн;

у сім'ї на депозитному банківському рахунку є кошти у загальній сумі, що перевищує 100 тис. грн;

сім’я має у власності кілька транспортних засобів, з року випуску яких не пройшло 15 років, або декілька квартир чи будинків тощо (крім багатодітних сімей);

працездатні члени сім’ї без поважних причин не працюють;

дитина перебуває на повному державному утриманні.

Також важливо розуміти, що для призначення допомоги на дітей враховуються доходи та майновий стану членів сім’ї, зайнятість працездатних членів сім’ї та інші фактори.

