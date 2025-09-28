Выплаты на детей в 2025 году — почему одинокая мать может остаться без господдержки

Деньги в руках. Фото: Unsplash

Государство в 2025 году предоставляет финансовую помощь семьям, в которых одинокие родители самостоятельно воспитывают детей. Размер выплат может составлять более 3 тыс. грн, однако в некоторых случаях в назначении помощи могут отказать.

Сайт Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Что нужно знать о помощи на детей одиноким матерям

Право на государственную поддержку предоставляется одиноким матери или отцу, которые не состоят в браке, говорится на сайте Дія. Также помощь могут оформить одинокие усыновители при условии, что в свидетельстве о рождении ребенка нет записи об отце или матери.

Выплаты назначаются на каждого ребенка до 18 лет. Если он учится на дневной или дуальной форме, то деньги будут начислять до момента его выпуска из учебного заведения, но не дольше, чем до достижения 23 лет. Важно, что на оформление поддержки не влияет наличие других выплат на детей.

Если один из родителей умирает, то право на пособие на детей получит их отец, если ему не выплачивают:

пенсию в случае потери кормильца;

социальную пенсию;

государственную социальную помощь ребенку после смерти кормильца.

Если одинокая мать в случае смерти одного из родителей снова вышла замуж, она сохранит право на пособие на детей, которые родились или были усыновлены до брака, если такие дети не были усыновлены мужем.

Какова помощь на детей в 2025 году

Помощь на детей одиноким матерям назначают в размере, равном разнице между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие полгода.

Максимальные суммы, которые можно получить в 2025 году:

для детей до 6 лет — 2 563 грн;

для детей от 6 до 18 лет — 3 196 грн;

для детей от 18 до 23 лет, которые учатся — 3 028 грн.

Почему помощь на детей могут не назначить

В госпомощи на детей могут отказать, если:

в течение года перед месяцем обращения за назначением помощи на детей или во время её получения члены семьи потратили сумму, которая на дату проведения операции превышает 50 тыс. грн;

у семьи на депозитном банковском счете есть средства в общей сумме, превышающей 100 тыс. грн;

семья имеет в собственности несколько транспортных средств, с года выпуска которых не прошло 15 лет, или несколько квартир/домов и т.д. (кроме многодетных семей);

трудоспособные члены семьи без уважительных причин не работают;

ребенок находится на полном государственном содержании.

Также важно понимать, что для назначения пособия на детей учитываются доходы и имущественное состояния членов семьи, занятость трудоспособных членов семьи и другие факторы.

Ранее сообщалось, что для украинцев доступна новая соцвыплата через Дію. Известно, кто может подавать заявки. Узнавайте также, какой будет социальная помощь в октябре.