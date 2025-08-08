Відео
Виплати на Дія.Картку — яку допомогу нараховуватимуть українцям

Виплати на Дія.Картку — яку допомогу нараховуватимуть українцям

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 06:30
Пенсія, соцдопомога й не тільки — які виплати отримуватимуть українці на Дія.Картку
Дівчина тримає телефон у руках. Фото: Unsplash

Для українців створили спеціальну "Дія.Картку", на якій можна буде зберігати усі виплати, які держава нараховує громадянам. Зараз це лише віртуальна картка, але у майбутньому банки зможуть пропонувати клієнтам й пластиковий формат.

Редакція Новини.LIVE пояснює, які виплати можна буде зберігати на "Дія.Картці".

Читайте також:

Які виплати надходитимуть на "Дія.Картку"

Очікується, що "Дія.Картка" буде єдиним місцем, куди надходитимуть усі державні виплати, зазначається на сайті Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України. Так, на цю картку українцям нараховуватимуть:

  • пенсію;
  • виплати по безробіттю;
  • соціальну допомогу;
  • виплати для внутрішньо переміщених осіб (ВПО);
  • фіндопомогу від міжнародних організацій;
  • виплати за спеціалізованими програмами ― "єКнига", "єМалятко", "Пакунок школяра", "Ветеранський спорт" й так далі;
  • виплати за військовими облігаціями.

"Остання ініціатива стартує незабаром — допомога батькам майбутніх першокласників надійде вже на нову зареєстровану "Дія.Картку", — розповіли у пресслужбі Міністерства. 

До того ж через Дію українці можуть відкривати спеціальні рахунки та перевіряти усі соцвиплати. 

"Коли здійснюватиметься оплата з конкретного спецрахунку списання коштів відбуватиметься за допомогою технічного налаштування на основі 4-значного коду категорії продавця (MCC — Merchant Category Code)", — наголосили у відомстві. 

Також важливо, що за відкриття "Дія.Картки" з українців не стягуватимуть додаткові кошти. 

Нагадаємо, що з 1 липня українцям виплачують базову соціальну допомогу. Це експериментальний проєкт, в рамках якого українцям виплачуватимуть по 4,5 тисячі гривень до 2027 року. Дізнавайтесь також, хто в Україні отримає фіндопомогу у розмірі 5,6 тисячі доларів

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
