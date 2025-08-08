Пенсия, соцпомощь и не только — какие выплаты будут получать украинцы на Дія.Карту

Выплаты на Дія.Карту — какую помощь будут начислять украинцам
Для украинцев создали специальную "Дія.Картку", на которой можно будет хранить все выплаты, которые государство начисляет гражданам. Сейчас это только виртуальная карта, но в будущем банки смогут предлагать клиентам и пластиковый формат.
Редакция Новини.LIVE объясняет, какие выплаты можно будет хранить на "Дія.Картці".
Какие выплаты будут поступать на "Дія.Карту"
Ожидается, что "Дія.Картка" будет единственным местом, куда будут поступать все государственные выплаты, отмечается на сайте Министерства социальной политики, семьи и единства Украины. Так, на эту карточку украинцам будут начислять:
- пенсию;
- выплаты по безработице;
- социальную помощь;
- выплаты для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);
- финпомощь от международных организаций;
- выплаты по специализированным программам — "єКнига", "єМалятко", "Пакунок школяра", "Ветеранский спорт" и так далее;
- выплаты по военным облигациям.
"Последняя инициатива стартует вскоре — помощь родителям будущих первоклассников поступит уже на новую зарегистрированную "Дія.Картку", — рассказали в пресс-службе Министерства.
К тому же через Дію украинцы могут открывать специальные счета и проверять все соцвыплаты.
"Когда будет осуществляться оплата с конкретного спецсчета списание средств будет происходить с помощью технической настройки на основе 4-значного кода категории продавца (MCC — Merchant Category Code)", — отметили в ведомстве.
Также важно, что за открытие "Дія.Карти" с украинцев не будут взимать дополнительные средства.
Напомним, что с 1 июля украинцам выплачивают базовую социальную помощь. Это экспериментальный проект, в рамках которого украинцам будут выплачивать по 4,5 тысячи гривен до 2027 года. Узнавайте также, кто в Украине получит финпомощь в размере 5,6 тысячи долларов.
