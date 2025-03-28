Денежное обеспечение курсантов — вырастут ли выплаты в 2025 году

Курсанты на построении. Фото: УНИАН

Курсантам военных вузов в Украине, вероятно, не повысят размер денежного обеспечения с марта 2025 года, как планировалось ранее. По состоянию на сейчас им продолжают выплачивать 2 350 грн.

Как сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко, проект постановления о повышении выплат для курсантов только готовится правительством.

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Информацию народным избранникам в Верховной Раде предоставила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко. По ее словам размер денежного обеспечения курсантов в марте останется без изменений. При этом представитель Минобороны не озвучила конкретных сроков по согласованию правительственного постановления о повышении выплат.

"Президент обещал, что выплаты вырастут уже с марта. А правительство только готовит постановление", — отметил Гончаренко в своем сообщении.

Отметим, что сейчас курсанты военных заведений ежемесячно получают по 2 350 гривен.

Как должны вырасти выплаты у курсантов

В конце декабря 2024 года заместитель министра обороны Украины Сергей Мельник на встрече с курсантами Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного заявил, что уровень их денежного обеспечения изменится с марта 2025 года. Так, по его словам, курсантам 1-2 курсов будут выплачивать по 8 тыс. грн. Сумма привязана к минимальной зарплате, поэтому будет расти в соответствующем коэффициенте.

"Курсанты 3-4 курсов, которые приравниваются к контрактной службе, будут получать более 20 тысяч гривен", — сказал он тогда.

Что еще стоит знать

В апреле 2025 года все военнослужащие гарантированно получат от государства 20,13 тыс. грн денежного обеспечения. Защитники также имеют право на индивидуальные доплаты, однако они зависят от:

воинского звания;

должности военнослужащего;

выслуги бойца.

Также возможна индексация выплат в 2025 году. Выплата дополнительных сумм благодаря индексации должна осуществляться за счет источников, из которых происходит финансирование.

Напомним, украинским военнослужащим выплачивают дополнительную денежную помощь на лечение серьезных болезней. В перечень входят онкологические заболевания, туберкулез, вирусный гепатит и ВИЧ/СПИД.

Также мы писали, на каких условиях бойцам предоставляют дополнительное вознаграждение в размере 100 тыс. грн. Такую сумму начисляют не всем защитникам, которые сдерживают нашествие российских оккупантов на фронте.