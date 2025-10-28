Відео
Пільги батькам УБД — що буде з підтримкою у листопаді

Дата публікації: 28 жовтня 2025 23:01
Оновлено: 23:15
Пільги для батьків учасників бойових дій — яким у листопаді буде соціальний захист
Український військовий. Фото: УНІАН

В Україні соціальними пільгами користуються не тільки учасники бойових дій. Так, деякі привілеї надаються і їхнім близьким родичам, зокрема батькам.

Редакція Новини.LIVE розповідає, яку підтримку держава надаватиме батькам військовослужбовців у листопаді 2025 року. 

Пільги для батьків УБД у листопаді

У листопаді матері або батьку військового з УБД надаватимуть: 

  • пільги на оплату житла; 
  • пільги на комунальні послуги; 
  • пільги на купівлю палива, щоб опалювати житло.

Під дію знижки, як повідомляли раніше на сайті Міністерства ветеранів, підпадає частина житлової площі — по 21 квадратному метру опалювальної площі на кожного мешканця, який має право на пільгу, плюс ще 10,5 квадратних метрів — це для всієї родини. 

У міністерстві раніше зауважували: якщо родина складається з кількох людей, і у них є право на меншу знижку, то пільгу все одно розрахують з максимально допустимим рівнем — 75%.

Пільги для непрацездатних батьків УБД

Якщо в родині є лише непрацездатні особи (мати, батько), держава забезпечить їх пільгами у 75% — це знижка на оплату газу для обігріву житла. При цьому діятиме розширена норма опалювальної площі: 

  • 42 м² на кожного непрацездатного члена родини, який має право на пільгу; 
  • 21 м² — додатково на всю родину. 

Щоб скористатися зазначеними пільгами, батьки мають жити спільно з учасником бойових дій. При цьому не важливо, яке у них житло  — форма власності чи тип помешкання не впливають на можливість отримання допомоги.

Раніше ми розповідали про пільги для дружин УБД. Так, вони можуть користуватися, серед іншого, медичними, комунальними пільгами, а також трудовими гарантіями. 

Ще ми писали, що статус УБД можуть скасувати за певних обставин. Це означає, що військового також позбавлять усіх пільг. 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
