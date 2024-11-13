Яку фінансову допомогу можуть отримати ВПО в Одесі та хто має право на виплати

Гроші в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Благодійний фонд "Спадщина" розпочав реєстрацію на отримання разової грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб, які нещодавно прибули до Одеси. Для отримання виплати потрібно відповідати встановленим критеріям.

Про це повідомили на офіційній сторінці фонду у Facebook.

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Благодійний фонд "Спадщина" планує надавати грошову допомогу внутрішньо переміщеним особам, які залишили територію бойових дій та мають довідку, зареєстровану в Одесі не раніше 1 листопада 2025 року.

Пріоритет в отриманні одноразової виплати надаватиметься представникам уразливих категорій, серед яких пенсіонери, люди з інвалідністю та неповні сім'ї з дітьми. Точна сума виплати поки що не розголошується.

Як зареєструватися

Зареєструватися для отримання допомоги можна тільки у вівторки та четверги з 10:00 до 13:00, зателефонувавши за телефоном: 098 368 6513. В інші дні реєстрація, як уточнюють у фонді, недоступна.

Нагадаємо українці у Литві мають право на одноразові виплати. Для отримання виплат претенденти повинні зареєструватися в Департаменті міграції Литви та подати документи на дозвіл на проживання.

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