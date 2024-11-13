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Виплати для ВПО в Одесі — як отримати разову грошову допомогу

13 листопада 2024 11:00
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Яку фінансову допомогу можуть отримати ВПО в Одесі та хто має право на виплати
Гроші в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Благодійний фонд "Спадщина" розпочав реєстрацію на отримання разової грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб, які нещодавно прибули до Одеси. Для отримання виплати потрібно відповідати встановленим критеріям.

Про це повідомили на офіційній сторінці фонду у Facebook.

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Хто має право на грошову допомогу

Благодійний фонд "Спадщина" планує надавати грошову допомогу внутрішньо переміщеним особам, які залишили територію бойових дій та мають довідку, зареєстровану в Одесі не раніше 1 листопада 2025 року.

Пріоритет в отриманні одноразової виплати надаватиметься представникам уразливих категорій, серед яких пенсіонери, люди з інвалідністю та неповні сім'ї з дітьми. Точна сума виплати поки що не розголошується.

Як зареєструватися

Зареєструватися для отримання допомоги можна тільки у вівторки та четверги з 10:00 до 13:00, зателефонувавши за телефоном: 098 368 6513. В інші дні реєстрація, як уточнюють у фонді, недоступна.

Нагадаємо українці у Литві мають право на одноразові виплати. Для отримання виплат претенденти повинні зареєструватися в Департаменті міграції Литви та подати документи на дозвіл на проживання.

Також ми писали, що таке підйомна допомога військовим та як її отримати. Підйомну допомогу надають військовослужбовцям, які служать за контрактом.

 

 

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