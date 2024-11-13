Какую финансовую помощь могут получить ВПЛ в Одессе и кто имеет право на выплаты

Деньги в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Благотворительный фонд "Наследие" начал регистрацию на получение разовой денежной помощи для внутренне перемещенных лиц, недавно прибывших в Одессу. Для получения выплаты необходимо соответствовать установленным критериям.

Об этом сообщили на официальной странице фонда в Facebook.

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Кто имеет право на денежную помощь

Благотворительный фонд "Наследие" планирует оказывать денежную помощь внутренне перемещенным лицам, покинувшим территорию боевых действий и имеющим справку, зарегистрированную в Одессе не ранее 1 ноября 2025 года.

Приоритет в получении единовременных выплат будет предоставляться представителям уязвимых категорий, среди которых пенсионеры, люди с инвалидностью и неполные семьи с детьми. Точная сумма выплаты пока не разглашается.

Как зарегистрироваться

Зарегистрироваться для получения помощи можно только во вторники и четверги с 10:00 до 13:00, позвонив по телефону: 0983686513. В другие дни регистрация, как уточняют в фонде, недоступна.

Напомним, украинцы в Литве имеют право на единовременные выплаты. Для получения выплат претенденты должны зарегистрироваться в Департаменте миграции Литвы и предоставить документы на вид на жительство.

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