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Виплати для ВПО у 2025 — у яких числах чекати на гроші

26 січня 2025 17:05
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Гроші для ВПО у 2025 році — коли нараховуватимуть допомогу
Переселенці на залізничному вокзалі. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Внутрішньо переміщені особи, які з початком повномасштабного вторгнення Росії вимушено покинули рідні домівки та переїхали в інший регіон, отримують фінансову підтримку з боку держави. Виплати продовжаться й у 2025 році. 

Виплати ВПО у 2025 році — коли людям нараховуватимуть кошти 

Як повідомили у Міністерстві соціальної політики України, грошова допомога громадянам надходитиме щомісяця 15 та 28 числа.

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Перерахування бюджетних коштів ВПО здійснюється АТ "Ощадбанк" щомісяця, а раз на місяць відбувається виплата на підставі реєстру внутрішньо переміщених осіб для виплати допомоги.

"Якщо виникають затримки та виплати не надходять понад місяць – це технічні проблеми, які варто усувати якнайшвидше", — підкреслили у міністерстві.

До того, як ВПО отримають кошти на свої рахунки, відбувається ще три етапи, а саме: 

  • подання заявки — людина це робить особисто у ЦНАПі або подає заявку через "Дію";
  • формування та опрацювання реєстрів — яке контролює Міністерство соціальної політики;
  • виплата коштів – здійснюється вашим банком.

Хто з ВПО автоматично отримує виплати 

Таке право мають найбільш вразливі категорії переселенців, зокрема:

  • пенсіонери, у яких розмір пенсії не перевищує 9 444 грн;
  • люди з інвалідністю I та II групи;
  • діти з інвалідністю віком до 18 років, а також тяжкохворі діти;
  • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (віком до 23 років) та  батьки-вихователі та прийомні батьки.

Нагадаємо, що українцям, які отримали травми від вибухівок, надаватимуть фінансову допомогу. Гроші виплачуватимуть жителям міста Енергодар.  

Також редакція сайту Новини.LIVE писала, що з 1 лютого виплати родичам полонених бійців ЗСУ нараховуватимуть за іншим принципом. Грошову допомогу зможуть отримати більше членів родини військовослужбовця.

виплати фінансова допомога гроші ВПО соцвиплати війна в Україні

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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