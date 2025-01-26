Гроші для ВПО у 2025 році — коли нараховуватимуть допомогу

Переселенці на залізничному вокзалі. Фото: УНІАН

Внутрішньо переміщені особи, які з початком повномасштабного вторгнення Росії вимушено покинули рідні домівки та переїхали в інший регіон, отримують фінансову підтримку з боку держави. Виплати продовжаться й у 2025 році.

Виплати ВПО у 2025 році — коли людям нараховуватимуть кошти

Як повідомили у Міністерстві соціальної політики України, грошова допомога громадянам надходитиме щомісяця 15 та 28 числа.

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Перерахування бюджетних коштів ВПО здійснюється АТ "Ощадбанк" щомісяця, а раз на місяць відбувається виплата на підставі реєстру внутрішньо переміщених осіб для виплати допомоги.

"Якщо виникають затримки та виплати не надходять понад місяць – це технічні проблеми, які варто усувати якнайшвидше", — підкреслили у міністерстві.

До того, як ВПО отримають кошти на свої рахунки, відбувається ще три етапи, а саме:

подання заявки — людина це робить особисто у ЦНАПі або подає заявку через "Дію";

формування та опрацювання реєстрів — яке контролює Міністерство соціальної політики;

виплата коштів – здійснюється вашим банком.

Хто з ВПО автоматично отримує виплати

Таке право мають найбільш вразливі категорії переселенців, зокрема:

пенсіонери, у яких розмір пенсії не перевищує 9 444 грн;

люди з інвалідністю I та II групи;

діти з інвалідністю віком до 18 років, а також тяжкохворі діти;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (віком до 23 років) та батьки-вихователі та прийомні батьки.

Нагадаємо, що українцям, які отримали травми від вибухівок, надаватимуть фінансову допомогу. Гроші виплачуватимуть жителям міста Енергодар.

Також редакція сайту Новини.LIVE писала, що з 1 лютого виплати родичам полонених бійців ЗСУ нараховуватимуть за іншим принципом. Грошову допомогу зможуть отримати більше членів родини військовослужбовця.