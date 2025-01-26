Деньги для ВПЛ в 2025 году — когда будут начислять помощь

Переселенцы на железнодорожном вокзале. Фото: УНИАН

Внутренне перемещенные лица, которые с началом полномасштабного вторжения России вынужденно покинули родные дома и переехали в другой регион, получают финансовую поддержку со стороны государства. Выплаты продолжатся и в 2025 году.

Выплаты ВПЛ в 2025 году — когда людям будут начислять средства

Как сообщили в Министерстве социальной политики Украины, денежная помощь гражданам будет поступать ежемесячно 15 и 28 числа.

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Перечисление бюджетных средств ВПЛ осуществляется АО "Ощадбанк" ежемесячно, а раз в месяц происходит выплата на основании реестра внутренне перемещенных лиц для выплаты помощи.

"Если возникают задержки и выплаты не поступают более месяца — это технические проблемы, которые следует устранять как можно быстрее", — подчеркнули в министерстве.

До того как ВПЛ получат средства на свои счета, происходит еще три этапа, а именно:

подача заявки — человек это делает лично в ЦНАП или подает заявку через "Дію";

формирование и обработка реестров — которое контролирует Министерство социальной политики;

выплата средств — осуществляется вашим банком.

Кто из ВПЛ автоматически получает выплаты

Такое право имеют наиболее уязвимые категории переселенцев, в частности:

пенсионеры, у которых размер пенсии не превышает 9 444 грн;

люди с инвалидностью I и II группы;

дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет, а также тяжелобольные дети;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки (в возрасте до 23 лет), родители-воспитатели и приемные родители.

Напомним, что украинцам, которые получили травмы от взрывов, будут предоставлять финансовую помощь. Деньги будут выплачивать жителям города Энергодар.

Также редакция сайта Новини.LIVE писала, что с 1 февраля выплаты родственникам пленных бойцов ВСУ будут начислять по другому принципу. Денежную помощь смогут получить больше членов семьи военнослужащего.