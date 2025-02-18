Грошова допомога для ветеранів — як і хто отримає 1,5 тис. грн

Грошові купюри в кишені військової форми. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В учасників бойових дій (УБД) та осіб з інвалідністю є можливість зареєструватися на отримання державної грошової допомоги за програмою "Ветеранський спорт". Заявку можна подати у мобільному застосунку держпослуг "Дія".

Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів у Telegram.

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Як працює програма "Ветеранський спорт"

Програму "Ветеранський спорт" уряд почав реалізувати у 2025 році. В її рамках громадянам зі статусом УБД надають кошти для оплати занять у спортивних закладах.

Програма покликана надати фінансову допомогу та забезпечити комплексну підтримку УБД через фізичну активність. Йдеться про психологічну реабілітацію та поновлення соцзв’язків.

Сума грошової допомоги становить 1,5 тис. грн, її надаватимуть на квартал. Тобто за рік можна розраховувати на 6 тис. грн.

"Ветерани можуть отримати 1,5 тис. грн на заняття спортом у межах програми "Ветеранський спорт". Це щоквартальна виплата, яку можна використати для абонемента в спортзал чи басейн", — йдеться у повідомленні.

Спортзали повинні працювати у сфері "Фізкультура і спорт" з кодом категорії продавця 7941.

Як правильно подати заявку у "Дії"

Ветерани можуть подати заявку на наступний квартал у період з 1 до 20 квітня у застосунку "Дія".

Для цього треба здійснити кілька кроків у застосунку:

обрати розділ "Ветеранський спорт;

перейти в "Сервіси";

знайти "Дія.Картка";

обрати її для нарахування коштів;

відправити заявку.

Програму реалізує Міністерство у справах ветеранів спільно з Міністерством цифрової трансформації у рамках Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору, ініційованої дружиною президента Оленою Зеленською.

Раніше ми писали, що учасники бойових дій мають право на пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Відомо, як правильно отримати такі знижки.

Також ми розповідали, що ветерани, у яких є статус УБД, мають право безкоштовно користуватися громадським транспортом. Для цього потрібно надати лише відповідне посвідчення.