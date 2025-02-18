Денежная помощь для ветеранов — как и кто получит 1,5 тыс. грн

Выплаты для ветеранов — кто получит 1,5 тыс. грн до 20 апреля
У участников боевых действий (УБД) и лиц с инвалидностью есть возможность зарегистрироваться на получение государственной денежной помощи по программе "Ветеранский спорт". Заявку можно подать в мобильном приложении госуслуг "Дія".
Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров в Telegram.
Как работает программа "Ветеранский спорт"
Программу "Ветеранский спорт" правительство начало реализовывать в 2025 году. В ее рамках гражданам со статусом УБД предоставляют средства для оплаты занятий в спортивных учреждениях.
Программа призвана оказать финансовую помощь и обеспечить комплексную поддержку УБД через физическую активность. Речь идет о психологической реабилитации и восстановлении соцсвязей.
Сумма денежной помощи составляет 1,5 тыс. грн, ее будут предоставлять на квартал. То есть за год можно рассчитывать на 6 тыс. грн.
"Ветераны могут получить 1,5 тыс. грн на занятия спортом в рамках программы "Ветеранский спорт". Это ежеквартальная выплата, которую можно использовать для абонемента в спортзал или бассейн", — говорится в сообщении.
Спортзалы должны работать в сфере "Физкультура и спорт" с кодом категории продавца 7941.
Как правильно подать заявку в "Дії"
Ветераны могут подать заявку на следующий квартал в период с 1 по 20 апреля в приложении "Дія".
Для этого надо осуществить несколько шагов в приложении:
- выбрать раздел "Ветеранский спорт;
- перейти в "Сервисы";
- найти "Дія.Картка";
- выбрать ее для начисления средств;
- отправить заявку.
Программу реализует Министерство по делам ветеранов совместно с Министерством цифровой трансформации в рамках Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства, инициированной супругой президента Еленой Зеленской.
Ранее мы писали, что участники боевых действий имеют право на льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Известно, как правильно получить такие скидки.
Также мы рассказывали, что ветераны, у которых есть статус УБД, имеют право бесплатно пользоваться общественным транспортом. Для этого нужно предоставить только соответствующее удостоверение.
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