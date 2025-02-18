Денежная помощь для ветеранов — как и кто получит 1,5 тыс. грн

Денежные купюры в кармане военной формы. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

У участников боевых действий (УБД) и лиц с инвалидностью есть возможность зарегистрироваться на получение государственной денежной помощи по программе "Ветеранский спорт". Заявку можно подать в мобильном приложении госуслуг "Дія".

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров в Telegram.

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Как работает программа "Ветеранский спорт"

Программу "Ветеранский спорт" правительство начало реализовывать в 2025 году. В ее рамках гражданам со статусом УБД предоставляют средства для оплаты занятий в спортивных учреждениях.

Программа призвана оказать финансовую помощь и обеспечить комплексную поддержку УБД через физическую активность. Речь идет о психологической реабилитации и восстановлении соцсвязей.

Сумма денежной помощи составляет 1,5 тыс. грн, ее будут предоставлять на квартал. То есть за год можно рассчитывать на 6 тыс. грн.

"Ветераны могут получить 1,5 тыс. грн на занятия спортом в рамках программы "Ветеранский спорт". Это ежеквартальная выплата, которую можно использовать для абонемента в спортзал или бассейн", — говорится в сообщении.

Спортзалы должны работать в сфере "Физкультура и спорт" с кодом категории продавца 7941.

Как правильно подать заявку в "Дії"

Ветераны могут подать заявку на следующий квартал в период с 1 по 20 апреля в приложении "Дія".

Для этого надо осуществить несколько шагов в приложении:

выбрать раздел "Ветеранский спорт;

перейти в "Сервисы";

найти "Дія.Картка";

выбрать ее для начисления средств;

отправить заявку.

Программу реализует Министерство по делам ветеранов совместно с Министерством цифровой трансформации в рамках Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства, инициированной супругой президента Еленой Зеленской.

Ранее мы писали, что участники боевых действий имеют право на льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Известно, как правильно получить такие скидки.

Также мы рассказывали, что ветераны, у которых есть статус УБД, имеют право бесплатно пользоваться общественным транспортом. Для этого нужно предоставить только соответствующее удостоверение.