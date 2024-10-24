Зміни в політиці Німеччини щодо біженців — які нові правові статуси та обмеження планує уряд

Біженці з України на залізничному вокзалі Berlin Hauptbahnhof. Фото: Michael Kuenne/PRESSCOV

В Німеччині плануються значні зміни для українських біженців. Місцева влада має намір ввести новий правовий статус для цих осіб, а також обмежити їхні громадянські права.

Про це заявив федеральний міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер журналу Wirtschaftswoche.

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Що зміниться для українців

За словами спікера, такі зміни спрямовані на зменшення витрат Німеччини на підтримку біженців та залучення їх до місцевого ринку праці. У результаті українські біженці отримають новий правовий статус.

Ініціативи Лінднера передбачають концепцію, яка поєднує "пільги для шукачів притулку із заходами для місцевих громадян на ринку праці". Українці не проходитимуть процедуру отримання притулку, проте їм не буде автоматично надаватися доступ до громадянської допомоги, яка забезпечує соціально-економічний мінімум та можливості для соціальної участі, навіть у випадку, якщо вони не працюють.

Також міністр має намір реформувати й інші питання. Зокрема, компенсація за житло повинна встановлюватися на основі фіксованої ставки, а не залежати від фактичних витрат.

"Одержувачі допомоги можуть вирішити, чи хочуть вони переїхати в меншу квартиру і як вони її опалять. Я вірю, що тут ми можемо заощадити мільярди євро", — пояснив Лінднер.

В даний час муніципалітети покривають витрати на оренду житла та опалення для отримувачів пільг і їхніх сімей у певних регіонах. Упродовж першого року діє так званий період очікування, тому вартість проживання не перевіряється. Це зроблено для того, щоб одержувачі допомоги могли зосередитися на пошуку роботи.

Проте майже половина людей, які отримують цивільну допомогу, продовжують її використовувати навіть через шість місяців після початку роботи. Це пов'язано з низькими зарплатами або зайнятістю на неповний робочий день, особливо серед батьків із дітьми.

Що ще треба знати

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський нещодавно запропонував Німеччині перенаправляти соціальну допомогу українським біженцям безпосередньо в Україну. Він незадоволений фінансовим стимулом, який дозволяє залишатися у ФРН.

Ми також писали, що в Польщі змінилися правила надання соціальних виплат для українських біженців. Йдеться про нарахування на дітей від 12 до 35 місяців життя.