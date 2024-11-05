Выплаты для детей беженцев в Германии – какие условия в 2024 году

Украинский ребенок. Фото: ЕРА

Германия, принявшая больше всего украинских беженцев (более 1,2 млн человек), продолжает гарантировать финансовую поддержку в 2024 году. Известно, какие суммы выплат и условия предоставления денежных дотаций на детей.

Об этом говорится в материалах Федерального агентства по занятости этой страны.

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Выплаты для детей беженцев в Германии

В этом году для беженцев, официально находящихся в Германии, предусмотрена специальная денежная помощь на детей. Такую детскую дотацию выплачивают несовершеннолетним детям или родителям. Сумма выплаты составляет 250 евро. В отдельных случаях пособие может выплачиваться до 25 лет. Детская дотация начисляется на предоставленный банковский счет.

Среди условий предоставления соответствующей дотации — наличие правового разрешения родителей детей на пребывание в Германии в соответствии с параграфом 24 законодательства о пребывании иностранцев и этой стране (Aufenthaltsgesetz). Также право на пребывание должно включать и право на трудоустройство не менее полугода.

Соответствующая выплата также предусмотрена для детей, не знающих, где находятся их родители, или являются полными сиротами. Так, дети должны самостоятельно подать заявление на выплаты. Среди условий — правовое разрешение на пребывание в Германии в соответствии с действующим законодательством страны. Трудоустройство или определенная продолжительность пребывания не обязательны.

Список документов и как оформить деньги на детей

Федеральное бюро занятости ФРГ рассматривает возможность предоставления дотаций на детей на основе следующих документов:

заявления на получение денежной помощи для ребенка (Antrag auf Kindergeld);

приложения к заявлению с информацией о ребенке о получении пособия;

правового разрешения на пребывание в Германии в соответствии с параграфом 24 закона о пребывании иностранцев в этой стране (в частности, разрешение на пребывание/начальное разрешение на пребывание, с которым один из родителей может работать) для одного родителя, для ребенка;

доказательства о местонахождении ребенка, в частности, справки о регистрации в миграционной службе или справки из учебного заведения/детского сада, внешкольного учреждения, школы.

Если есть вид на временное проживание, дети-сироты и дети, не знающие, где проживают их родители, должны заполнить специальную форму заявления.

Уполномоченное ведомство немецкого агентства занятости можно найти по ссылке: Dienststellensuche.

Что еще стоит знать

Напомним, в Германии ожидаются значительные изменения для беженцев из Украины. Местные власти намерены ввести новый правовой статус для этих лиц, а также ограничить их гражданские права.

Также мы писали, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил Германии перенаправить соцпомощь беженцам непосредственно в Украину. Он недоволен финансовым стимулом, позволяющим оставаться в ФРГ.