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Выплаты для УБД с 15 января — на что можно потратить

3 января 2025 13:00
Ксения Симонова - Редактор
Новые выплаты для УДБ с 15 января — как получить и на что можно потратить
Пачка денег в руках. Фото: Unsplush
Ксения Симонова - Редактор

В 2025 году для участников боевых действий (УБД) и лиц с инвалидностью начнут предоставлять новую денежную помощь для занятий спортом. Известно, как и когда будут начислять соответствующие выплаты.

Об этом сообщил народный депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко в Telegram.

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Нардеп отметил, что Кабинет министров расширил социальную поддержку граждан, которые принимали участие в защите страны, приняв соответствующее постановление.

В этом году УБД и лицам с инвалидностью будут начислять по 1,5 тыс. гривен, которые разрешается потратить на занятия в спортивных клубах.

"Участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны будут выплачивать 1500 грн раз в квартал для занятий спортом в спортивных клубах", — говорится в сообщении.

Как и когда можно получить средства на спортклубы

Гончаренко отметил, что граждане со статусом УБД и лица с инвалидностью смогут подать соответствующие заявки на начисление такой помощи через Единый портал государственный услуг "Дія".

Постановление о предоставлении средств на занятия спортом для УБД и граждан с инвалидностью вступит в силу с 15 января 2025 года, добавил политик.

Стоит заметить, что в целом для УБД предусмотрен ряд льгот и бесплатных услуг. В частности, им доступны бесплатные медикаменты на лечение и профилактику хронических болезней. Лекарственные средства можно получить в рамках программы "Доступные лекарства".

Как сообщалось, в ПФУ рассказали, кто из участников боевых действий должен подать заявление на продление помощи в виде льгот на коммунальные услуги в этом году. Если этого не сделать, то можно потерять льготы.

Ранее мы также писали, что государство предоставляет помощь не только участникам боевых действий, но и членам их семей. Озвучен перечень льгот на 2025 год.

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