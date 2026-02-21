Відео
Головна Фінанси Виплати для родин Героїв Небесної сотні — якими будуть доплати до пенсії

Виплати для родин Героїв Небесної сотні — якими будуть доплати до пенсії

Ua ru
Дата публікації: 21 лютого 2026 12:35
Щомісячна доплата до пенсії — скільки нараховуватимуть непрацездатним членам сімей Героїв Небесної Сотні
Людина тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

З 2026 року Кабмін України розширив та збільшив доплати до пенсії у разі втрати годувальника. Збільшені нарахування щомісяця отримують, зокрема, непрацездатні члени сімей Героїв Небесної Сотні. 

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Читайте також:

Кому належать доплати

У 2026 році надбавку, як пояснювали раніше на сайті Пенсійного фонду України (ПФУ), нараховуватимуть:

  1. Батькам та дружинам (чоловікам), які мають право на пенсію за віком, або якщо вони мають право на пенсію незалежно від віку, на дострокову пенсію за віком, пенсію за віком на пільгових умовах чи пенсію із зменшенням пенсійного віку відповідно до закону, або якщо вони є особами з інвалідністю.
  2. Дітям (серед яких й ті, які з'явилися на світ через 10 місяців після смерті годувальника з особливими заслугами перед Батьківщиною), неповнолітнім або старшим 18 років, якщо вони отримали інвалідність до свого повноліття.
  3. Дітям, які навчаються за денною формою здобуття освіти у закладах загальної середньої освіти, а також у закладах професійної, фахової передвищої чи вищої освіти — до випуску із закладів освіти, але не більше ніж до досягнення ними 23 років, а діти-сироти — до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.

Якими будуть пенсії з доплатами

Розмір пенсії з доплатами не буде більшим за максимальну пенсію, яка у 2026 році складає 23 610 гривень. При цьому щомісячна мінімальна доплата до пенсії у разі втрати годувальника буде на рівні 12 971 гривень.

Раніше ми розповідали, кому з українців держава компенсує оплату за навчання у 2026 році. Отримати такий привілей можуть, наприклад, діти УБД. Ще писали, хто з пенсіонерів щомісяця отримуватиме по 647 гривень від держави. Ця доплата є гарантованою для окремих категорій громадян. 

гроші Небесна Сотня грошова допомога пенсія доплати
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
