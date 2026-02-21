Видео
Україна
Главная Финансы Доплата к пенсиям семьям Героев Небесной Сотни — о каких суммах идет речь

Доплата к пенсиям семьям Героев Небесной Сотни — о каких суммах идет речь

Ua ru
Дата публикации 21 февраля 2026 12:35
Выплати для нетрудоспособных членов семей Героев Небесной Сотни — что будет с доплатами в 2026 году
Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В 2026 году доплаты к пенсии году будут начислять нетрудоспособнім членам семей Героев Небесной Сотни. Имеюся ввиду повышенные надбавки к государственным выплатам.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Кому положены доплаты

В 2026 году надбавку, как объясняли ранее на сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ), будут начислять:

  1. Родителям и женам (мужьям), которые имеют право на пенсию по возрасту, или если они имеют право на пенсию независимо от возраста, на досрочную пенсию по возрасту, пенсию по возрасту на льготных условиях или пенсию с уменьшением пенсионного возраста в соответствии с законом, или если они являются лицами с инвалидностью.
  2. Детям (среди которых и те, которые появились на свет через 10 месяцев после смерти кормильца с особыми заслугами перед Родиной), несовершеннолетним или старшим 18 лет, если они получили инвалидность до своего совершеннолетия.
  3. Детям, обучающимся на дневной форме получения образования в учреждениях общего среднего образования, а также в учреждениях профессионального, профессионального предвысшего или высшего образования - до выпуска из учебных заведений, но не более чем до достижения ими 23 лет, а дети — сироты — до достижения ими 23 лет независимо от того, учатся они или нет.

Какими будут пенсии с доплатами

Размер пенсии с доплатами не будет больше максимальной пенсии, которая в 2026 году составляет 23 610 гривен. При этом ежемесячная минимальная доплата к пенсии в случае потери кормильца будет на уровне 12 971 гривен.

Ранее мы рассказывали, кому из украинцев государство компенсирует оплату за обучение в 2026 году. Получить такую привилегию могут, например, дети УБД. Еще писали, кто из пенсионеров ежемесячно будет получать по 647 гривен от государства. Эта доплата является гарантированной для отдельных категорий граждан.

деньги Небесна Сотня денежная помощь пенсия доплаты
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
