Винагорода в 1 млн грн — юристи уточнили правила для бійців до 25 років

Український боєць на полі бою. Фото: Генштаб

Українські юні добровольці, які підуть на службу за програмою "Контракт 18-24", гарантовано почнуть отримувати 1 млн гривень одноразової грошової винагороди від держави в рамках експериментального проєкту. Також таку суму обіцяють ще одній категорії військовослужбовців.

Про це йдеться на порталі "Юристи.ua".

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Право юних військових на виплату 1 млн грн

На порталі в одному із повідомлень громадянин запитав, чи буде розповсюджуватися право на виплати в 1 млн грн на тих молодих військовослужбовців, хто долучився до Збройних сил раніше. Він розповів, що пішов в українську армію не за контрактом, коли було трохи менш як 25 років.

"Набирають чинності нові умови контракту для військовослужбовців 18-24 років. Але зазначається, що виплати, котрі там передбачені, також будуть розповсюджуватися і на тих, хто долучився до збройних сил раніше... Мобілізувався до армії добровільно в квітні 2022-го, на той момент було 24 роки і 11 місяців, чи маю право претендувати на виплати і який механізм їх отримання? Хочу звернути увагу, що мобілізований, а не контрактник", — йдеться у повідомленні.

Нюанси в отриманні права на виплати

На порталі юристи пояснили, що чинні правила передбачають право на виплати, незалежно від того, людину було мобілізовано чи вона уклала контракт, однак є певні нюанси.

Процес реалізації проєкту з метою підвищення мотивації до служби в армії під час воєнного стану передбачає, що особам рядового, сержантського і старшинського складу ЗСУ, інших утворених військових формувань, а також правоохоронних органів спецпризначення, які до набрання чинності постанови у віці до 25 років були прийняті або призвані на службу в армії і за сукупністю прослужили в бойових умовах мінімум пів року на дату набрання чинності цією постановою, має виплачуватися винагорода в 1 млн гривень.

Військові, які пішли на службу раніше, отримають право на винагороду в 1 млн грн у таких випадках:

якщо були прийняті за контрактом чи призвані на службу за мобілізацією у віці до 25 років, попри нинішній вік;

служили в Збройних силах, інших військових формуваннях чи правоохоронних органах спецпризначення після 24.02.2022 року;

брали участь безпосередню у бойових діях в районах ведення воєнних (бойових) дій;

сумарно воювали щонайменше шість місяців на момент набрання чинності постанови (якщо менш ніж пів року — виплата буде меншою).

"Проте механізму отримання цієї допомоги немає. Рекомендую вам звернутися до Міноборони або свого командира з рапортом щодо роз'яснення порядку отримання цих виплат", — додали юристи.

Нагадаємо, у березні 2025 року в деяких українських військових зміняться розміри грошового забезпечення. Отримувати значно більші виплати почнуть майбутні офіцери.

Також ми розповідали, що в українській армії бійці отримують кілька видів основних щомісячних виплат. Зокрема, йдеться про виплати за посаду та звання.