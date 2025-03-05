Вознаграждение в 1 млн грн — юристы уточнили правила для бойцов до 25 лет

Украинский боец на поле боя. Фото: Генштаб

Украинские юные добровольцы, которые пойдут на службу по программе "Контракт 18-24", гарантированно начнут получать 1 млн гривен одноразового денежного вознаграждения от государства в рамках экспериментального проекта. Также такую ​​сумму обещают еще одной категории военнослужащих.

Об этом говорится на портале "Юристы.ua".

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Право юных военных на выплату 1 млн грн

На портале в одном из сообщений гражданин спросил, будет ли распространяться право на выплаты в 1 млн грн на тех молодых военнослужащих, кто присоединился к Вооруженным силам ранее. Он рассказал, что пошел в украинскую армию не по контракту, когда было чуть меньше 25 лет.

"Вступают в силу новые условия контракта для военнослужащих 18-24 лет. Но отмечается, что выплаты, которые там предусмотрены, также будут распространяться и на тех, кто присоединился к Вооруженным силам раньше... Мобилизовался в армию добровольно в апреле 2022-го, на тот момент было 24 года и 11 месяцев, имею ли право претендовать на выплаты и какой механизм их получения? Хочу обратить внимание, что мобилизован, а не контрактник", — говорится в сообщении.

Нюансы в получении права на выплаты

На портале юристы объяснили, что действующие правила предусматривают право на выплаты, независимо от того, человек был мобилизован или заключил контракт, однако есть определенные нюансы.

Процесс реализации проекта с целью повышения мотивации к службе в армии во время военного положения предусматривает, что лицам рядового, сержантского и старшинского состава ВСУ, других образованных военных формирований, а также правоохранительных органов спецназначения, которые до вступления в силу постановления в возрасте до 25 лет были приняты или призваны на службу в армии и по совокупности прослужили в боевых условиях минимум полгода на дату вступления в силу этого постановления, должно выплачиваться вознаграждение в 1 млн гривен.

Военные, которые пошли на службу раньше, получат право на вознаграждение в 1 млн грн в таких случаях:

если были приняты по контракту или призваны на службу по мобилизации в возрасте до 25 лет, несмотря на нынешний возраст;

служили в Вооруженных силах, других военных формированиях или правоохранительных органах спецназначения после 24.02.2022 года;

участвовали непосредственно в боевых действиях в районах ведения военных (боевых) действий;

суммарно воевали не менее шести месяцев на момент вступления в силу постановления (если менее полугода — выплата будет меньше).

"Однако механизма получения данной помощи нет. Рекомендую вам обратиться в Минобороны или к своему командиру с рапортом о разъяснении порядка получения данных выплат", — добавили юристы.

Напомним, в марте 2025 года у некоторых украинских военных изменятся размеры денежного обеспечения. Получать значительно большие выплаты начнут будущие офицеры.

Также мы рассказывали, что в украинской армии бойцы получают несколько видов основных ежемесячных выплат. В частности, речь идет о выплатах за должность и звание.