Пенсії для військових 2025 — скільки платять людям з інвалідністю та хто може оформити виплати

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Громадян України у 2025 році забезпечують різними видами пенсій. Наприклад, на виплати по інвалідності можуть претендувати й військовослужбовці.

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Як військовослужбовцям призначають пенсію по інвалідності

За Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" правом отримувати пенсію по інвалідності наділені військовослужбовці, проблеми зі здоров'ям у яких виникли під час служби або не пізніше ніж через три місяці після звільнення.

"Також право на пенсію виникає, якщо інвалідність настала пізніше, але її причиною стало захворювання, травма чи контузія, отримана під час служби, або внаслідок поранення чи каліцтва під час захисту Батьківщини чи виконання службових обов'язків", — йдеться у повідомленні.

Оформити виплати по інвалідності можливо лише після того, як військовослужбовець завершить свою кар'єру в армії. Якщо громадянин є чинним військовослужбовцем, то за деяких умов (наприклад, за наявності страхового стажу), він може бути серед претендентів на пенсію, з можливістю переходу на військову пенсію, коли звільниться зі служби.

Як встановлюється ступінь інвалідності

Над призначенням груп, а також встановленням причин інвалідності працюють експертні команди експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. Вони ж визначають точний термін настання інвалідності.

Станом на 2025 рік існує три групи інвалідності. Людям можуть встановити І, ІІ або ІІІ групу — це залежить від рівня втрати працездатності. Щодо військовослужбовців, то для цих громадян вирізняють такі категорії:

особи з інвалідністю внаслідок війни — інвалідність настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, одержаних під час захисту Батьківщини, виконання обов’язків військової служби (службових обов'язків);

інші особи з інвалідністю серед військовослужбовців — інвалідність виникла після каліцтва у результаті нещасного випадку, яке не пов'язане з виконанням обов'язків військової служби (службових обов'язків), або внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням служби.

Якою буде пенсія по інвалідності у військових

Особи, в яких інвалідність настала внаслідок війни, отримують:

100% відповідних сум грошового забезпечення (заробітку) — якщо інвалідність І групи;

80% — якщо йдеться про ІІ групу інвалідності;

60% — для ІІІ групи інвалідності.

Інші особи з інвалідністю можуть розраховувати на:

70% відповідних сум грошового забезпечення (заробітку) — для І групи;

60% — для ІІ групи;

40% — для ІІІ групи.

Зазначається також, що під час війни люди з І групою інвалідності мають отримувати виплати у розмірі не менше 16 847 гривень, з ІІ групою — 13 822 гривні, а з ІІІ групою — 9 478 гривень. Йдеться про мінімальну пенсію.

Раніше ми пояснювали, які серйозні хвороби можуть бути підставою для надання І групи інвалідності. Людям надають не тільки пенсію, а й додаткову державну підтримку. Ще ми писали, що в Україні можна обирати між пенсією за віком чи по інвалідності. Відомо також, чи можна отримувати дві виплати одночасно.