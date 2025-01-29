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Выплата пенсий в 2025 — можно ли выбрать другую дату начислений

29 января 2025 17:15
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Пенсии в 2025 году — можно ли изменить дату выплат
Пенсионеры в очереди. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

В Украине пенсионеры не могут менять дату выплаты пенсий. Некоторым гражданам, например, хочется получать деньги ежемесячно не 16 числа, а 5-го, поскольку именно тогда они оплачивают коммунальные услуги.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

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Как украинцам выплачивают пенсии 

По словам специалистов, выплата пенсий привязана к месту жительства человека. Начисления происходят через отделения почтовой связи, также деньги пенсионерам могут доставить на дом.

"Пенсия выплачивается с 4 по 25 число каждого месяца, — говорится в сообщении.

 В ПФУ отмечают, что украинцы могут попробовать изменить способ выплаты пенсий, но дата получения денег останется без изменений. 

У кого из украинцев в феврале изменятся пенсии

На украинцев, которым исполнилось 70, 75 или 80 лет, ждут надбавки по возрасту, поэтому размер пенсии у этих граждан несколько увеличится. Размер доплат будет таким:

  • до 300 грн получат лица, которым от 70 до 74 лет;
  • до 456 грн к пенсии доплатят украинцам в возрасте 75-79 грн;
  • до 570 грн — гражданам 80 лет и старше;

Напомним, что украинцы уже сейчас могут узнать свой размер будущей пенсии. Расчет можно провести на сайте ПФУ.

Также мы рассказывали, кто из украинцев получит две пенсионные выплаты сразу. Такое право в 2025 году имеют две категории граждан.

 

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