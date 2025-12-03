Відео
Головна Фінанси Виплата 30 тис. грн у ЗСУ — особливості та хто може оформити

Виплата 30 тис. грн у ЗСУ — особливості та хто може оформити

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 14:30
Виплати у війську — хто має право на 30 тис. грн та як оформити
Українські військовослужбовці у полі. Фото: Генштаб

Українські військовослужбовці, які виконують бойові або спецзавдання за бойовими розпорядженнями, можуть отримувати додаткову виплату у розмірі 30 тис. грн. Відомо, які особливості нарахування такої винагороди та на кого саме вона поширюється.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на інформацію Міністерства оборони.

Читайте також:

Хто в ЗСУ може отримувати виплату у розмірі 30 тис. грн

У грудні 2025 року питання нарахування додаткової винагороди у 30 тис. грн регулює наказ Міноборони № 260 п. 16 п. 2 розділу XXXIV.

На початку повномасштабної війни на відповідні доплати мали право всі військовослужбовці, незалежно від місця несення служби. З 1 лютого 2023 року виплати скасували для тих, хто перебуває поза зоною бойових дій. Такий підхід запровадили заради принципів справедливості з метою стимулювання військових, які безпосередньо виконують бойові чи спецзавдання.

Нині така винагорода напряму залежить від районів перебування військових, складності і специфіки завдань, які доводиться виконувати.

Додаткову суму у 30 тис. грн виплачують тим, хто виконує бойові або спецзавдання за бойовими наказами та розпорядженнями. До таких належать:

  • військовослужбовці, яким доручено здійснювати протиповітряне прикриття та наземну оборону об'єктів критичної інфраструктури;
  • бійці, яким необхідно здійснювати забезпечення Сил оборони за бойовими/логістичними розпорядженнями;
  • військові, яким доручено нести бойове чергування (зокрема, на блокпостах), тощо.

Як буде розраховуватися виплата та необхідні документи  

Згідно з нормами законодавства, бойова грошова винагорода в 30 тис. грн виплачується щомісяця вищевказаним категоріям військових.

Вона є додатковою виплатою до окладу військового, який нині становить не менш ніж 20,1 тис. грн.

Винагороду нараховують на основі документів про виконання бойових чи спецзавдань, які мають подавати керівники пунктів управління, управлінь угруповань військ, командири військових частин (установ, організацій) чи частин резерву. 

Також мають бути відповідні записи у документах:

  • у бойових наказах командирів частин;
  • журналах бойових дій (бойових донесеннях) підрозділів;
  • рапортах командирів, яким підпорядковуються військові.

Раніше ми писали про уточнений порядок виплат військовим, яких зараховують на тимчасовій основі у розпорядження командира. Відомо, коли саме застосовується такий статус та які передбачені виплати.

Ще повідомлялося, які додаткові виплати передбачені для військових інструкторів у навчальних закладах. Відомо, за яких умов надають до 30 тис. грн

зарплати виплати ЗСУ гроші військовослужбовці
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
