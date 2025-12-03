Видео
Главная Финансы Выплата 30 тыс. грн в ВСУ — особенности и кто может оформить

Выплата 30 тыс. грн в ВСУ — особенности и кто может оформить

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 14:30
Выплаты в армии — кто имеет право на 30 тыс. грн и как оформить
Украинские военнослужащие в поле. Фото: Генштаб

Украинские военнослужащие, которые выполняют боевые или спецзадания по боевым распоряжениям, могут получать дополнительную выплату в размере 30 тыс. грн. Известно, какие особенности начисления такого вознаграждения и на кого именно оно распространяется.

Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию Министерства обороны.

Читайте также:

Кто в ВСУ может получать выплату в размере 30 тыс. грн

В декабре 2025 года вопрос начисления дополнительного вознаграждения в 30 тыс. грн регулирует приказ Минобороны № 260 п. 16 п. 2 раздела XXXIV.

В начале полномасштабной войны на соответствующие доплаты имели право все военнослужащие, независимо от места несения службы. С 1 февраля 2023 года выплаты отменили для тех, кто находится вне зоны боевых действий. Такой подход ввели ради принципов справедливости с целью стимулирования военных, которые непосредственно выполняют боевые или спецзадания.

Сейчас такое вознаграждение напрямую зависит от районов пребывания военных, сложности и специфики задач, которые приходится выполнять.

Дополнительную сумму в 30 тыс. грн выплачивают тем, кто выполняет боевые или спецзадания по боевым приказам и распоряжениям. К таким относятся:

  • военнослужащие, которым поручено осуществлять противовоздушное прикрытие и наземную оборону объектов критической инфраструктуры;
  • бойцы, которым необходимо осуществлять обеспечение Сил обороны по боевым/логистическим распоряжениям;
  • военные, которым поручено нести боевое дежурство (в частности, на блокпостах), и т.п.

Как будет рассчитываться выплата и необходимые документы

Согласно нормам законодательства, боевое денежное вознаграждение в 30 тыс. грн выплачивается ежемесячно вышеуказанным категориям военных.

Оно является дополнительной выплатой к окладу военного, который сейчас составляет не менее 20,1 тыс. грн.

Вознаграждение начисляется на основе документов о выполнении боевых или спецзаданий, которые должны подавать руководители пунктов управления, управлений группировок войск, командиры воинских частей (учреждений, организаций) или частей резерва.

Также должны быть соответствующие записи в документах:

  • в боевых приказах командиров частей;
  • журналах боевых действий (боевых донесениях) подразделений;
  • рапортах командиров, которым подчиняются военные.

Ранее мы писали об уточненном порядке выплат военным, которых зачисляют на временной основе в распоряжение командира. Известно, когда именно применяется такой статус и какие предусмотрены выплаты.

Еще сообщалось, какие дополнительные выплаты предусмотрены для военных инструкторов в учебных заведениях. Известно, при каких условиях предоставляют до 30 тыс. грн.

зарплаты выплаты ВСУ деньги военнослужащие
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
