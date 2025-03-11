Выплаты военнослужащим от 30 тыс. грн — почему не начисляют

Украинские военнослужащие. Фото: Генштаб

Украинские военные, в зависимости от места несения службы и выполняемых задач, могут дополнительно получать вознаграждение от 30 до 100 тыс. гривен. Однако есть законные основания, когда такие выплаты могут не начислить.

Соответствующий вопрос прописан в приказе №260 Министерства обороны.

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Выплату в 30 тыс. гривен назначают военнослужащим за выполнение боевых (специальных) задач, в соответствии с боевыми приказами. А именно:

за интенсивную подготовку для ведения военных действий;

за управление группировками войск;

за всестороннее обеспечение военных группировок на территориях ведения военных действий.

Выплату в 50 тыс. гривен назначают за выполнение боевых (специальных) задач в составе органов военного управления, штабов и командования, которые управляют подразделениями. В частности, вне районов проведения боевых действий.

Выплату в 100 тыс. гривен предоставляют военнослужащим за непосредственное участие в военных действиях на передовой, на оккупированных территориях, или между позициями Сил обороны и противника. Соответствующую сумму вознаграждения также выплачивают тем, кто занимается огневым поражением — ракетчикам, артиллеристам и подразделениям противовоздушной обороны.

Также такую сумму назначают тем, кто лечится после ранения, и военнопленным.

Основания, когда доплаты могут не начислить

Иногда вознаграждение от 30 тыс. до 100 тыс. гривен военнослужащим могут не начислить, а основания для этого могут быть разные. Однако право на такую выплату можно отстоять в суде, если не касается законных оснований. А именно:

если военный самовольно оставил часть, или дезертировал;

если бойца отстранили от выполнения служебных обязанностей, или должности;

если военный отказался выполнять боевые приказы (распоряжения). Выплату не начислят за тот месяц, когда было совершено нарушение;

если боец употреблял алкогольные напитки или наркотические вещества;

если военный совершал другие действия, за что суд привлек к ответственности;

если боец добровольно сдался в плен, намеренно нанес себе телесные повреждения.

Однако, если выплату дополнительного вознаграждения не начислили при отсутствии вышеуказанных оснований для отказа, то этот вопрос стоит решать с командованием или обращаться на горячую линию Минобороны.

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