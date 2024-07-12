Пенсии в 2024 году – кто из украинцев получит право на законные выплаты

Требования ужесточили — что нужно знать для выхода на пенсию в 2024 году
В 2024 году выйти на пенсию в 60 лет смогут не все граждане, достигшие такого возраста. В этом году действуют усиленные требования к страховому стажу, которые предусматривают, что право на заслуженный отдых будут иметь только те, кто имеет не менее 31 года стажа.
Об этом рассказали представители Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Как выйти на пенсию в 2024 году
Так, в 2024 году изменились требования к продолжительности страхового стажа, касающиеся как мужчин, так и женщин. Выйти на пенсию в срок, то есть в 60 лет, можно с наличием 31 года стажа. Если это требование не соблюдено, то придется ждать до 63-х или 65-ти лет.
Страховой стаж для выхода на пенсию в 2024 году:
- 60 лет — минимум 31 года стажа;
- 63 года — от 21 до 31 лет стажа;
- 65 лет — 15 — 21 лет стажа.
Если у человека в 65 лет нет минимального стажа 15-20 лет, то не будет иметь права на пенсионные выплаты вообще. При таких обстоятельствах назначают мизер в виде социальной помощи (социальную пенсию по возрасту). Размер выплаты составляет разницу между уровнем прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность и среднемесячным общим доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев.
Как докупить стаж для права на пенсию
Граждане могут докупить страховой стаж. В июле текущего года размер минимального страхового взноса составляет 1,76 тыс. грн.
С 1 апреля минимальный страховой взнос, определяемый как 22% от размера минимальной заработной платы, повысился.
С 1 апреля размер минимальной зарплаты вырос до 8 тыс. грн (закон 3460-IX от 09.11.2023 "О государственном бюджете Украины на 2024 год").
В связи с этим, чтобы в стаж засчитали один полный месяц, нужно оплатить не минимум 1,76 тыс. грн (22% х 8 тыс.грн, где 8 тыс. грн — размер минималки).
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине некоторые граждане получат компенсационные доплаты к пенсии, если она не достигает размера средней заработной платы в Украине за 2020 год (10,34 тыс. грн). Такие выплаты получат граждане, которым исполнилось более 70 лет.
Мы также писали, что пенсионеры в Украине имеют право на всевозможные надбавки к пенсии. Одной из таких надбавок является доплата за ухудшенное состояние здоровья, предоставляемую тем, кто имеет соответствующие медицинские показатели.
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