Пенсии в 2024 году – кто из украинцев получит право на законные выплаты

Люди пенсионного возраста. Фото: Freepik

В 2024 году выйти на пенсию в 60 лет смогут не все граждане, достигшие такого возраста. В этом году действуют усиленные требования к страховому стажу, которые предусматривают, что право на заслуженный отдых будут иметь только те, кто имеет не менее 31 года стажа.

Об этом рассказали представители Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Как выйти на пенсию в 2024 году

Так, в 2024 году изменились требования к продолжительности страхового стажа, касающиеся как мужчин, так и женщин. Выйти на пенсию в срок, то есть в 60 лет, можно с наличием 31 года стажа. Если это требование не соблюдено, то придется ждать до 63-х или 65-ти лет.

Страховой стаж для выхода на пенсию в 2024 году:

60 лет — минимум 31 года стажа;

63 года — от 21 до 31 лет стажа;

65 лет — 15 — 21 лет стажа.

Если у человека в 65 лет нет минимального стажа 15-20 лет, то не будет иметь права на пенсионные выплаты вообще. При таких обстоятельствах назначают мизер в виде социальной помощи (социальную пенсию по возрасту). Размер выплаты составляет разницу между уровнем прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность и среднемесячным общим доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев.

Как докупить стаж для права на пенсию

Граждане могут докупить страховой стаж. В июле текущего года размер минимального страхового взноса составляет 1,76 тыс. грн.

С 1 апреля минимальный страховой взнос, определяемый как 22% от размера минимальной заработной платы, повысился.

С 1 апреля размер минимальной зарплаты вырос до 8 тыс. грн (закон 3460-IX от 09.11.2023 "О государственном бюджете Украины на 2024 год").

В связи с этим, чтобы в стаж засчитали один полный месяц, нужно оплатить не минимум 1,76 тыс. грн (22% х 8 тыс.грн, где 8 тыс. грн — размер минималки).

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине некоторые граждане получат компенсационные доплаты к пенсии, если она не достигает размера средней заработной платы в Украине за 2020 год (10,34 тыс. грн). Такие выплаты получат граждане, которым исполнилось более 70 лет.

Мы также писали, что пенсионеры в Украине имеют право на всевозможные надбавки к пенсии. Одной из таких надбавок является доплата за ухудшенное состояние здоровья, предоставляемую тем, кто имеет соответствующие медицинские показатели.