Грошове забезпечення у ЗСУ — скільки отримають військові у розпорядженні у 2025 році

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Збройних силах України військовослужбовців, які втрачають можливість виконувати службові обов'язки, але не можуть звільнитися з армії, виводять поза штат (або переводять у розпорядження). Перебуваючи у розпорядженні, вони чекають, коли прийде наказ на звільнення або на переведення до іншої військової частини.

При цьому, як повідомляють у Міністерстві оборони України, виведених поза штат військовослужбовців не залишають без грошового забезпечення.

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Як правило, так чинять з тими військовослужбовцями, яким потрібне тривале лікування після поранення. Також перейти у розпорядження командира військової частини можуть ті, кого визнали непридатними або обмежено придатними для служби в якомусь підрозділі.

Тож військовослужбовцю, який перебуває у розпорядженні, повинні нараховувати:

впродовж двох місяців після зарахування у розпорядження — грошове забезпечення за останньою займаною посадою в повному обсязі;

якщо військовий перебування в розпорядженні понад два місяці — оклад за військовим званням, надбавку за вислугу років. Якщо військово-лікарська комісія визнає його непридатним або обмежено придатним, тоді військовослужбовець щомісяця отримуватиме по 20,1 тис. гривень.

При цьому, якщо військовий перебуває у розпорядженні через отримане поранення та потребує тривалого лікування, то впродовж перебування на стаціонарі або за час перебування у відпустці для лікування йому виплачують додаткову винагороду у 100 тис. гривень.

Нагадаємо, в Україні підвищать грошове забезпечення курсантам у закладах вищої військової освіти. Отримуватимуть більше також й ті, хто навчається у військових підрозділах у структурах закладів вищої освіти й фахової передвищої військової освіти.

Також ми розповідали, чи платять мобілізованим українцям під час проходження базової загальної військової підготовки. Детальніше про це сказав начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.