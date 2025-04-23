Денежное обеспечение в ВСУ — сколько получат военные в распоряжении в 2025 году

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Вооруженных силах Украины военнослужащих, которые теряют возможность выполнять служебные обязанности, но не могут уволиться из армии, выводят вне штат (или переводят в распоряжение). Находясь в распоряжении, они ждут, когда придет приказ на увольнение или на перевод в другую воинскую часть.

При этом, как сообщают в Министерстве обороны Украины, выведенных вне штат военнослужащих не оставляют без денежного обеспечения.

Реклама

Читайте также:

Почему в ВСУ выводят вне штата и сколько платят военным в распоряжении

Как правило, так поступают с теми военнослужащими, которым необходимо длительное лечение после ранения. Также перейти в распоряжение командира воинской части могут те, кого признали непригодными или ограниченно пригодными для службы в каком-то подразделении.

Поэтому военнослужащему, находящемуся в распоряжении, должны начислять:

в течение двух месяцев после зачисления в распоряжение — денежное обеспечение по последней занимаемой должности в полном объеме;

если военный остается в распоряжении более двух месяцев — оклад по воинскому званию, надбавку за выслугу лет. Если военно-врачебная комиссия признает его непригодным или ограниченно пригодным, тогда военнослужащий ежемесячно будет получать по 20,1 тыс. гривен.

При этом, если военный находится в распоряжении из-за полученного ранения и требует длительного лечения, то в течение пребывания на стационаре или за время пребывания в отпуске для лечения ему выплачивают дополнительное вознаграждение в 100 тыс. гривен.

Напомним, в Украине повысят денежное обеспечение курсантам в учреждениях высшего военного образования. Будут получать больше также и те, кто учится в военных подразделениях в структурах учреждений высшего образования и профессионального предвысшего военного образования.

Также мы рассказывали, платят ли мобилизованным украинцам во время прохождения базовой общей военной подготовки. Подробнее об этом сказал начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.