Дополнительное вознаграждение военнослужащим на ротации — что об этом нужно знать

Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

В Вооруженных силах Украины используют практику, когда военнослужащих, которые длительное время находятся в зоне боевых действий, отправляют на ротацию, а им на смену приходит другой личный состав. В зависимости от места пребывания бойцов могут измениться и выплаты, которые им начисляют за службу в армии.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, будут ли получать военные на ротацию дополнительное вознаграждение к денежному обеспечению.

Реклама

Читайте также:

Будут ли дополнительные выплаты у военных на ротации

По информации Министерства обороны Украины военнослужащим, которые продолжают выполнять боевые или специальные задачи после включения их воинской части в состав действующих группировок войск (сил) Сил обороны государства или резерва Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, выплачивают дополнительное денежное вознаграждение. Им, в частности, ежемесячно начисляют по 30 тысяч гривен, с расчетом пропорционально времени выполнения задач в соответствии с боевым приказом или распоряжением.

Что нужно, чтобы получать дополнительные выплаты

Пребывание военного управления, части или подразделения в резерве Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины подтверждается директивными документами, которые определяют задачи по содержанию резерва или его применения. Соответствующее решение принимает Главнокомандующий. Так, дополнительное вознаграждение защитникам будут начислять, если одновременно будут соблюдены следующие требования:

воинская часть находится в составе действующих группировок войск (сил) Сил обороны государства или резерва Главнокомандующего;

есть боевой приказ или распоряжение командира по выполнению боевых или специальных задач;

фактическое выполнение военнослужащим этих задач в составе группировки войск или резерва.

При этом денежное вознаграждение не получают те военнослужащие, которые служат в воинских частях и подразделениях, не входящих в состав группировок Сил обороны или резерва Главнокомандующего и находятся за пределами территорий ведения боевых действий.

Ранее мы рассказывали, что военнослужащие, которые до 30 августа самостоятельно вернутся в воинские части после СЗВ, избегут уголовного наказания. Известно также, как быстро им восстановят все выплаты. Еще узнавайте, каким будет дополнительное вознаграждение защитникам, которые в августе будут находиться на фронте.