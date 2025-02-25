Выплаты в ВСУ — что нужно знать о вознаграждении в 70 тыс. грн

Человек в военной форме держит деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Военнослужащие Вооруженных сил имеют право на единовременное денежное вознаграждение в 70 тыс. гривен к основному окладу. Его назначение и механизм расчета имеют свои особенности.

Об этом сообщает профильное издание "АрмияInform".

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Дополнительное денежное вознаграждение в 70 тыс. гривен ввели в 2024 году. На него имеют право военнослужащие, которые непосредственно выполняют боевые или специальные задачи на линии соприкосновения с противником, или в тылу. А именно:

в случае выполнения боевых/специальных действий на линии соприкосновения на расстоянии выполнения задач воинской частью/подразделением, первого эшелона обороны или наступления/контрнаступления/контратаки до ротного опорного пункта (включительно);

в случае выполнения боевых/специальных действий на оккупированной противником территории;

в случае выполнения боевых/специальных действий на территории между позициями Сил обороны и вражескими позициями в районах проведения боевых действий;

в случае выполнения боевых/специальных действий на вражеской территории (в частности, на Курском направлении).

Порядок начисления доплаты

Несмотря на то, что в правительственном постановлении вознаграждение в 70 тыс. грн называется "одноразовым", однако на деле является многоразовым. Его можно получать несколько раз.

Соответствующая надбавка работает по накопительной системе за каждые 30 дней выполнения боевых задач. Так, если боец находился на "нуле" 15 дней в феврале и 15 дней в марте, то в апреле начислят сумму в 70 тыс. грн.

Однако, в случае наличия 18 дней в марте — в апреле все равно назначат 70 тыс. грн, а три дня зачислят в следующую выплату. И так каждый раз по 70 тыс. грн за каждые 30 дней выполнения военных задач.

"Выполнение таких задач должно быть подтверждено на основании боевого приказа, журнала боевых действий, или боевого донесения, и рапорта командира подразделения о выполнении задач каждым военнослужащим", — сообщают эксперты.

В случае перевода или командировки в другую часть военнослужащего, то последняя должна будет вести учет дней выполнения задач и передавать в штатную часть, где служит военный.

Далее она на основе этой информации издаст соответствующий приказ о начислении выплаты. Такие сведения, как правило, должны передавать до 5 числа ежемесячно.

То есть, если в марте военный накопит 30 дней выполнения задач на линии соприкосновения, то до 5 апреля такая информация должна быть передана в штатную часть для назначения выплаты.

Таким образом, кроме оклада (20-25 тыс. грн) и боевых (100 тыс. грн), военные еще могут получать 70 тыс. грн.

Ранее писали, как часто выплачивается материальная помощь военнослужащим. В частности, один раз в год они имеют право на получение финпомощи на решение бытовых проблем.

Также сообщали о трех основаниях для выплаты размером 30 тыс. грн для военнослужащих. Бойцы ВСУ имеют право на такое вознаграждение раз в месяц.