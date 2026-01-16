Ціни на тепличні помідори в Україні зросли — причини

Ціни на популярний овоч пішли вгору — нова вартість
В Україні знову подорожчали тепличні помідори. Причина цього дуже банальна, так як на ринку опинилося менше товару, ніж завжди.
У цю пору року головним джерелом постачання томатів була Туреччина, проте за останні тижні імпорт звідти різко зменшився, повідомляє EastFruit.
Скільки коштують томати зараз
За щоденним моніторингом, тепличні томати оптом пропонують по 90 — 110 грн/кг.
Це на 12% вище, ніж наприкінці минулого тижня, але попит слабкий і з боку оптовиків, і з боку торговельних мереж.
Водночас у мережі АТБ 16 січня роздрібна ціна тепличних томатів сягає 139 грн за кило, у Сільпо — 147 гривень, а у Варусі — 134, 90 грн.
Чи надовго залишиться висока ціна
Порівняно з серединою січня минулого року томати подорожчали приблизно на 10%. Учасники ринку вважають ситуацію нестійкою.
Якщо поставки з Туреччини швидко відновляться, томати вже наступного тижня можуть знову подешевшати.
