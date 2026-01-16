Відео
Україна
Ціни на популярний овоч пішли вгору — нова вартість

Ціни на популярний овоч пішли вгору — нова вартість

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 11:30
Ціни на тепличні помідори в Україні зросли — причини
Помідори в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

В Україні знову подорожчали тепличні помідори. Причина цього дуже банальна, так як на ринку опинилося менше товару, ніж завжди. 

У цю пору року головним джерелом постачання томатів була Туреччина, проте за останні тижні імпорт звідти різко зменшився, повідомляє EastFruit

Читайте також:

Скільки коштують томати зараз 

За щоденним моніторингом, тепличні томати оптом пропонують по 90 — 110 грн/кг.

Це на 12% вище, ніж наприкінці минулого тижня, але попит слабкий і з боку оптовиків, і з боку торговельних мереж. 

Водночас у мережі АТБ 16 січня роздрібна ціна тепличних томатів сягає 139 грн за кило, у Сільпо — 147 гривень, а у Варусі — 134, 90 грн. 

Чи надовго залишиться висока ціна 

Порівняно з серединою січня минулого року томати подорожчали приблизно на 10%. Учасники ринку вважають ситуацію нестійкою. 

Якщо поставки з Туреччини швидко відновляться, томати вже наступного тижня можуть знову подешевшати.

Раніше ми писали, що відбувається з цінами курячі яйця. Магазини продають товар поштучно, планомірно знижуючи вартість і дозволяючи відвідувачам економити. А фасовані яйця невпинно дорожчають.

Також дізнайтеся, до яких цін на хліб готуватися українцям протягом всього 2026 року. 

Туреччина овочі ціни в Україні помідор ціни на продукти
Олексій Даниленко - Редактор
Автор:
Олексій Даниленко
