Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Відразу дві валюти рухнули до крайніх мінімумів — що сталося

Відразу дві валюти рухнули до крайніх мінімумів — що сталося

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 19:57
Іранський ріал та японська єна одночасно різко знецінилися
Іранські ріали та японські єни в руках. Фото: Новини.LIVE

На валютних ринках одразу дві національні валюти показали різке падіння. Йдеться про іранський ріал та японську єну, які опинилися під сильним тиском через внутрішні та політичні чинники.

У першому випадку каталізатором стали масові протести, у другому — очікування дострокових виборів, пише Bloomberg.

Реклама
Читайте також:

Іранський ріал фактично обнулився

Національна валюта Ірану стрімко втрачає будь-яку вартість через масштабні протести та заворушення. Зараз за один долар США на ринку дають 1 млн. 130 тисяч іранських ріалів.

Курс євро ще вищий — 1 326 000 ріалів. Фактично це означає, що 1 іранський ріал наразі дорівнює 0,00 євро і 0,00 доларів.

За останні дванадцять місяців іранська валюта втратила 2 281,68% своєї вартості. Це знищило заощадження населення та зробило ріал майже непридатним для міжнародних розрахунків.

Японська єна на мінімумі за півтора року

Паралельно з подіями в Ірані різке ослаблення зафіксувала й валюти Японії. Курс єни впав до найнижчого рівня з 2024 року — майже 159 єн за 1 долар США. Разом із нею пішли вниз і державні облігації Японії по всій кривій дохідності.

Причинами зниження єни стали чутки

Інвестори пов’язують розпродаж єни з чутками про можливі дострокові вибори. Японська влада вже попередила про небажаність спекулятивних рухів і не виключає валютних інтервенцій.

Востаннє держава виходила на ринок із прямим втручанням улітку 2024 року, коли курс єни також наближався до історичних мінімумів.

Раніше ми повідомляли, який дизайн мають нові банкноти Сирії та чому з них прибрали зображення людей. 

Також дізнайтеся, від купюр євро якого року випуску краще відмовитися українцям у 2026 році.

Іран інфляція валюта єна долари
Олексій Даниленко - Редактор
Автор:
Олексій Даниленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації