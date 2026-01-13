Іранський ріал та японська єна одночасно різко знецінилися

Іранські ріали та японські єни в руках. Фото: Новини.LIVE

На валютних ринках одразу дві національні валюти показали різке падіння. Йдеться про іранський ріал та японську єну, які опинилися під сильним тиском через внутрішні та політичні чинники.

У першому випадку каталізатором стали масові протести, у другому — очікування дострокових виборів, пише Bloomberg.

Реклама

Читайте також:

Іранський ріал фактично обнулився

Національна валюта Ірану стрімко втрачає будь-яку вартість через масштабні протести та заворушення. Зараз за один долар США на ринку дають 1 млн. 130 тисяч іранських ріалів.

Курс євро ще вищий — 1 326 000 ріалів. Фактично це означає, що 1 іранський ріал наразі дорівнює 0,00 євро і 0,00 доларів.

За останні дванадцять місяців іранська валюта втратила 2 281,68% своєї вартості. Це знищило заощадження населення та зробило ріал майже непридатним для міжнародних розрахунків.

Японська єна на мінімумі за півтора року

Паралельно з подіями в Ірані різке ослаблення зафіксувала й валюти Японії. Курс єни впав до найнижчого рівня з 2024 року — майже 159 єн за 1 долар США. Разом із нею пішли вниз і державні облігації Японії по всій кривій дохідності.

Причинами зниження єни стали чутки

Інвестори пов’язують розпродаж єни з чутками про можливі дострокові вибори. Японська влада вже попередила про небажаність спекулятивних рухів і не виключає валютних інтервенцій.

Востаннє держава виходила на ринок із прямим втручанням улітку 2024 року, коли курс єни також наближався до історичних мінімумів.

Раніше ми повідомляли, який дизайн мають нові банкноти Сирії та чому з них прибрали зображення людей.

Також дізнайтеся, від купюр євро якого року випуску краще відмовитися українцям у 2026 році.