Иранский риал и японская иена одновременно резко обесценились

На валютных рынках сразу две национальные валюты показали резкое падение. Речь идет об иранском риале и японской иене, которые оказались под сильным давлением из-за внутренних и политических факторов.

В первом случае катализатором стали массовые протесты, во втором — ожидание досрочных выборов, пишет Bloomberg.

Иранский риал фактически обнулился

Национальная валюта Ирана стремительно теряет всякую стоимость из-за масштабных протестов и беспорядков. Сейчас за один доллар США на рынке дают 1 млн. 130 тысяч иранских риалов.

Курс евро еще выше — 1 326 000 риалов. Фактически это означает, что 1 иранский риал сейчас равен 0,00 евро и 0,00 долларов.

За последние двенадцать месяцев иранская валюта потеряла 2 281,68% своей стоимости. Это уничтожило сбережения населения и сделало риал почти непригодным для международных расчетов.

Японская иена на минимуме за полтора года

Параллельно с событиями в Иране резкое ослабление зафиксировала и валюты Японии. Курс иены упал до самого низкого уровня с 2024 года — почти 159 иен за 1 доллар США. Вместе с ней пошли вниз и государственные облигации Японии по всей кривой доходности.

Причиной снижения стали слухи

Инвесторы связывают распродажу иены со слухами о возможных досрочных выборах. Японские власти уже предупредили о нежелательности спекулятивных движений и не исключают валютных интервенций.

Последний раз государство выходило на рынок с прямым вмешательством летом 2024 года, когда курс иены также приближался к историческим минимумам.

