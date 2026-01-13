Видео
Главная Финансы Сразу две валюты рухнули до крайних минимумов — что произошло

Сразу две валюты рухнули до крайних минимумов — что произошло

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 19:57
Иранский риал и японская иена одновременно резко обесценились
Иранские риалы и японские иены в руках. Фото: Новини.LIVE

На валютных рынках сразу две национальные валюты показали резкое падение. Речь идет об иранском риале и японской иене, которые оказались под сильным давлением из-за внутренних и политических факторов.

В первом случае катализатором стали массовые протесты, во втором — ожидание досрочных выборов, пишет Bloomberg.

Иранский риал фактически обнулился

Национальная валюта Ирана стремительно теряет всякую стоимость из-за масштабных протестов и беспорядков. Сейчас за один доллар США на рынке дают 1 млн. 130 тысяч иранских риалов.

Курс евро еще выше — 1 326 000 риалов. Фактически это означает, что 1 иранский риал сейчас равен 0,00 евро и 0,00 долларов.

За последние двенадцать месяцев иранская валюта потеряла 2 281,68% своей стоимости. Это уничтожило сбережения населения и сделало риал почти непригодным для международных расчетов.

Японская иена на минимуме за полтора года

Параллельно с событиями в Иране резкое ослабление зафиксировала и валюты Японии. Курс иены упал до самого низкого уровня с 2024 года — почти 159 иен за 1 доллар США. Вместе с ней пошли вниз и государственные облигации Японии по всей кривой доходности.

Причиной снижения стали слухи

Инвесторы связывают распродажу иены со слухами о возможных досрочных выборах. Японские власти уже предупредили о нежелательности спекулятивных движений и не исключают валютных интервенций.

Последний раз государство выходило на рынок с прямым вмешательством летом 2024 года, когда курс иены также приближался к историческим минимумам.

Ранее мы сообщали, какой дизайн имеют новые банкноты Сирии и почему с них убрали изображения людей.

Также узнайте, от купюр евро какого года выпуска лучше отказаться украинцам в 2026 году.

Иран инфляция валюта йена долары
Алексей Даниленко - Редактор
Автор:
Алексей Даниленко
