У Сирії презентували новий деномінований фунт — що з ним не так

Нові сирійськи банкноти. Фото: sana.gov

Президент Сирії Ахмед Аш-Шараа публічно представив оновлений сирійський фунт. Валюта отримала новий дизайн, вже без портретів політичних лідерів, а на банкнотах скасовані два нулі.

При цьому ще цілий рік в обігу буде відразу дві версії валюти — стара і нова, повідомляє Сирійське арабське інформаційне агентство.

Що намалювали на нових банкнотах

На оновленому сирійському фунті більше немає портретів діючих чи історичних постатей. Тепер там намальовані сільськогосподарські культури. Зокрема, пшениця, апельсини, олівки тощо. Як пояснив Ахмед Аш-Шараа, новий дизайн — це свідома відмова від "канонізації осіб".

"Люди приходять і йдуть. А реальність країни залишається", — зазначив він під час презентації.

Нагадаємо, раніше на сирійських банкнотах був зображений повалений диктатор Башар Асад.

Деномінація і обережність з обміном

Разом із редизайном Сирія провела деномінацію, з валюти прибрали два нулі.

"Це рішення було непростим і довго обговорювалося. У світі існує щонайменше шість прикладів подібних валютних реформ — і лише половина з них виявилися успішними", — заявив керівник країни.

Протягом року в обігу одночасно перебуватимуть старі й нові банкноти. Населення закликали не поспішати з масовим обміном, аби не створювати тиск на курс.

Друк у Росії і невідомі наслідки

Цікаво, що друк нових сирійських банкнот замовили російському державному підприємству "Гознак". Це саме підприємство раніше друкувало банкноти для поваленого сирійського режима Башара Асада.

Станом на 30 грудня офіційний курс становить 11 110 сирійських фунтів за долар США та 13 063 фунти за євро. Як ці показники зміняться після запуску нової валюти, у Дамаску поки не прогнозують.

