Відпустки для догляду за дитиною — які особливості у 2025 році

Одна купюра в гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українські працівники мають право скористатися щорічними та додатковими відпустками у 2025 році, проте не за всіма передбачені виплати. Зокрема, йдеться про деякі ситуації для догляду за дітьми.

Таке роз'яснення зробила пресслужба Міністерства юстиції України.

Реклама

Читайте також:

Особливості надання відпустки для догляду за дитиною у 2025 році

Цьогоріч норми трудового законодавства передбачають надання права на відпустку з догляду за дитиною до трьох років як батькам, так і іншим особам.

Відповідний відпочинок після відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами дозволяється оформити комусь одному з батьків за бажанням. Окрім того, таку відпустку можуть взяти:

бабусі чи дідусі дитини;

родичі, які здійснюють фактичний догляд за дитиною;

громадяни, які усиновили або взяли дитину під опіку;

прийомні батьки або батьки-вихователі.

Проте таким правом може скористатися лише хтось один із зазначених осіб.

Тривалість відпустки добіжить кінця в день, коли дитині виповниться три роки. На роботу працівники мають повернутися наступного дня. У разі, якщо дитина потребуватиме домашнього догляду, і це підтверджуватиметься лікарями, така відпустка може тривати до шести років.

Чи передбачені виплати для батьків

За нормами законодавства, у звʼязку з відпусткою для догляду за дитиною до трьох років додаткові виплати не передбачені.

У разі народження дитини батькам виплачується тільки одноразова допомога загальною сумою 41,28 тис. грн. Спочатку надають транш у 10,32 тис. грн, решту суми виплачують рівними частинами протягом трьох років.

Декретна відпустка та мобілізація

Українським жінкам у відпустці з догляду за дитиною до трьох років надається право отримати відстрочку від мобілізації до ЗСУ. Тоді як для чоловіків, які оформили відповідну відпустку, таке право не передбачене, якщо відсутні інші підстави, визначені законодавством (зокрема, утримання від трьох неповнолітніх дітей).

Нагадаємо, навесні в Україні набули чинності зміни, які торкнуться деяких сфер життя. Зокрема, оновили норми бронювання та правила надання лікарняних.

Раніше ми писали, що НБУ оцінив ситуацію на українському ринку праці. Зокрема, помітні зміни в кількості нових вакансій, а також у заробітній платні.