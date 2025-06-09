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Главная Финансы Отпуска в 2025 году — когда не предусмотрены выплаты

Отпуска в 2025 году — когда не предусмотрены выплаты

Ua en ru
Дата публикации 9 июня 2025 14:30
Отпуска по уходу за ребенком — какие особенности в 2025 году
Одна купюра в кошельке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинские работники имеют право воспользоваться ежегодными и дополнительными отпусками в 2025 году, однако не по всем предусмотренны выплаты. В частности, речь идет о некоторых ситуациях по уходу за детьми.

Такое разъяснение сделала пресс-служба Министерства юстиции Украины.

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Особенности предоставления отпуска по уходу за ребенком в 2025 году

В этом году нормы трудового законодательства предусматривают предоставление права на отпуск по уходу за ребенком до трех лет как родителям, так и другим лицам.

Соответствующий отдых после отпуска по беременности и родам разрешается оформить кому-то одному из родителей по желанию. Кроме того, такой отпуск могут взять:

  • бабушки или дедушки ребенка;
  • родственники, осуществляющие фактический уход за ребенком;
  • граждане, которые усыновили или взяли ребенка под опеку;
  • приемные родители или родители-воспитатели.

Однако таким правом может воспользоваться лишь кто-то один из указанных лиц.

Продолжительность отпуска подойдет к концу в день, когда ребенку исполнится три года. На работу сотрудники должны вернуться на следующий день. В случае, если ребенок будет нуждаться в домашнем уходе, и это будет подтверждаться врачами, такой отпуск может длиться до шести лет.

Предусмотрены ли выплаты для родителей

По нормам законодательства, в связи с отпуском по уходу за ребенком до трех лет дополнительные выплаты не предусмотрены.

В случае рождения ребенка родителям выплачивается только единовременное пособие на общую сумму 41,28 тыс. грн. С начала предоставляют транш в 10,32 тыс. грн, остальную сумму выплачивают равными частями в течение трех лет.

Декретный отпуск и мобилизация

Украинским женщинам в отпуске по уходу за ребенком до трех лет предоставляется право получить отсрочку от мобилизации в ВСУ. Тогда как для мужчин, оформивших соответствующий отпуск, такое право не предусмотрено, если отсутствуют другие основания, определенные законодательством (в частности, содержание от трех несовершеннолетних детей).

Напомним, весной в Украине вступили в силу изменения, которые коснутся некоторых сфер жизни. В частности, обновили нормы бронирования и правила предоставления больничных.

Ранее мы писали, что НБУ оценил ситуацию на украинском рынке труда. В частности, заметны изменения в количестве новых вакансий, а также в заработной плате.

выплаты работа дети отпуск сотрудники
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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