Відпускні за новими правилами: чи можуть відправити у відпустку без грошей

Жінка подорожує, гроші в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Працюючі українці звикли до давнього правила: спочатку відпускні — потім відпочинок. Але зараз орієнтуватися на нього не варто. У деяких випадках гроші за відпустку можуть надійти вже після того, як людина пішла відпочивати.

Коли роботодавець має право так зробити і в яких випадках варто вимагати виплату ще до початку відпустки, пояснили в Інспекції з питань праці та зайнятості населення, передає Новини.LIVE.

Попри зміни до трудового законодавства, загальне правило не змінилося. Кодекс законів про працю передбачає, що працівник має отримати відпускні ще до початку своєї відпустки.

Втім, тепер закон дозволяє зробити виняток. Якщо інший порядок виплати прямо прописаний у трудовому або колективному договорі, роботодавець може перерахувати гроші вже після початку відпочинку або в інший погоджений строк.

Що змінилося після 2022 року

Таку можливість запровадили після змін до Кодексу законів про працю, які набрали чинності у липні 2022 року. Раніше закон вимагав виплачувати відпускні виключно до початку відпустки. Тепер сторони можуть домовитися про інший порядок, якщо він офіційно закріплений у документах підприємства.

Наприклад, у договорі може бути зазначено, що працівник отримує відпускні у найближчий день виплати зарплати або в іншу визначену дату.

Самого наказу про відпустку недостатньо

Є важливий нюанс: одного наказу керівника чи навіть заяви працівника недостатньо. Якщо підприємство хоче виплачувати відпускні після початку відпустки, така можливість має бути прописана саме у трудовому або колективному договорі.

Інакше роботодавцю варто дотримуватися загального правила — виплачувати кошти ще до початку відпочинку.

Якщо відпустка знадобилася терміново

У житті бувають ситуації, коли людина просить відпустку буквально "на завтра". Якщо порядок виплати вже визначений договором, роботодавець може провести оплату у строки, передбачені цим документом.

Якщо ж таких умов немає, переносити виплату лише на підставі заяви працівника небажано. Це може створити юридичні ризики для роботодавця.

Чи можуть оштрафувати роботодавця

Сам факт того, що відпускні виплатили пізніше, ще не означає автоматичний штраф. Контролюючі органи враховують, чи було порушено встановлений законом або договором строк, наскільки довго тривала затримка та чи були належно оформлені всі документи.

Окремі правила діють і під час воєнного стану. Якщо роботодавець доведе, що затримка сталася через бойові дії або інші обставини непереборної сили, його можуть звільнити від відповідальності. Але виплатити працівникові всі належні кошти після усунення таких обставин він все одно зобов'язаний.

Що варто зробити працівникам

Перед тим як іти у відпустку, варто поцікавитися, який порядок виплати відпускних діє саме у вашій компанії. Якщо у трудовому чи колективному договорі немає положення про інші строки, ви маєте повне право очікувати, що гроші надійдуть ще до початку відпочинку.

Якщо ж роботодавець виплатив відпускні пізніше без законних підстав, працівник може звернутися за захистом своїх трудових прав.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що деякі працівники державних органів та органів місцевого самоврядування можуть отримати матеріальну допомогу на оздоровлення у розмірі середньомісячної зарплати. Таку виплату надають лише під час оформлення щорічної відпустки, а її розмір визначають за спеціальним порядком розрахунку або, за окремих умов, виходячи з посадового окладу.

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