Аліменти у 2025 році — як карають злісних боржників у 2025 році

Жінка розмовляє по телефону і тримає дитину на руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Якщо сталося так, що дитина живе з одним із батьків, то інший повинен допомагати грошима — виплачувати аліменти. Тим, хто цього уникає, загрожує адміністративне або кримінальне покарання.

Про це свідчать дані Міністерства юстиції України.

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Що буде, якщо не платити аліменти

Так, згідно із Законом України "Про виконавче провадження", якщо борг перевищує три місячні платежі, можливе:

стягнення з майна боржника;

внесення до Єдиного реєстру боржників;

звернення до правоохоронців щодо ухилення від сплати аліментів.

Якщо не сплачувати борг понад чотири місяці, держвиконавець зможе обмежити боржника у праві на:

виїзд за кордон;

керування автомобілем;

користування зброєю та полюванні.

"Слід зауважити, що лише стягувачі наділені правом звернутись до правоохоронних органів із заявою про порушення відносно боржника кримінального провадження за ухилення від сплати аліментів на утримання дітей, оскільки відповідно до 477 Кримінального процесуального кодексу України провадження може бути розпочато лише на підставі заяви потерпілого", — йдеться у повідомленні.

Після шести місяців боргу на громадянина складуть адмінпротокол. За несплачений борг понад рік, два або три — оштрафують.

Як зазначають у відомстві, станом на початок квітня цього року тимчасові обмеження, передбачені законом за несплату аліментів, застосовано до 147 500 боржників. У межах примусового виконання рішень стягнуто аліментів на понад 3,6 млрд грн.

Аліменти у 2025 році — скільки треба платити

Усе залежить від рівня прожиткового мінімуму та від того, який дохід має сам платник. Так, станом на зараз від одного з батьків діти гарантовано мають отримувати:

1 281,5 грн — якщо дитині до 6 років; (прожитковий мінімум 2 563 грн).

1 598 грн — якщо дитині від 6 до 18 років.

Нагадаємо, деякі сім'ї з дітьми можуть розраховувати на додаткову державну підтримку у 2025 році. Наприклад, вони можуть оформити знижку на оплату комунальних послуг, отримувати безплатні ліки тощо.

Також ми розповідали, чи може неповнолітній самостійно розпоряджатися аліментами. Як правило, виплати отримує один із батьків та витрачає їх, щоби закрити базові потреби дитини.