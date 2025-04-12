Алименты в 2025 году — как наказывают злостных должников в 2025 году

Ответственности не избежать — что будет, если не платить алименты
Если случилось так, что ребенок живет с одним из родителей, то другой должен помогать деньгами — выплачивать алименты. Тем, кто этого избегает, грозит административное или уголовное наказание.
Об этом свидетельствуют данные Министерства юстиции Украины.
Что будет, если не платить алименты
Так, согласно Закону Украины "Об исполнительном производстве", если долг превышает три месячных платежа, возможно:
- взыскание с имущества должника;
- внесение в Единый реестр должников;
- обращение в правоохранительные органы относительно уклонения от уплаты алиментов.
Если не платить долг более четырех месяцев, госисполнитель сможет ограничить должника в праве на:
- выезд за границу;
- управление автомобилем;
- пользование оружием и охоту.
"Следует отметить, что только взыскатели наделены правом обратиться в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении в отношении должника уголовного производства за уклонение от уплаты алиментов на содержание детей, поскольку в соответствии с 477 Уголовно-процессуального кодекса Украины производство может быть начато только на основании заявления потерпевшего", — говорится в сообщении.
После шести месяцев долга на гражданина составят админпротокол. Если не платить алименты год, два или три — должника оштрафуют.
Как отмечают в ведомстве, по состоянию на начало апреля этого года временные ограничения, предусмотренные законом за неуплату алиментов, применены к 147 500 должникам. В рамках принудительного исполнения решений взыскано алиментов на более 3,6 млрд грн.
Алименты в 2025 году — сколько надо платить
Все зависит от уровня прожиточного минимума и от того, какой доход у плательщика. Так, по состоянию на сейчас от одного из родителей дети гарантированно должны получать:
- 1 281,5 грн — если ребенку до 6 лет;
- 1 598 грн — если ребенку от 6 до 18 лет.
Напомним, некоторые семьи с детьми могут рассчитывать на дополнительную государственную поддержку в 2025 году. Например, они могут оформить скидку на оплату коммунальных услуг, получать бесплатные лекарства и тому подобное.
Также мы рассказывали, может ли несовершеннолетний самостоятельно распоряжаться алиментами. Как правило, выплаты получает один из родителей и тратит их, чтобы закрыть базовые потребности ребенка.
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