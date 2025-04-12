Алименты в 2025 году — как наказывают злостных должников в 2025 году

Женщина разговаривает по телефону и держит ребенка на руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Если случилось так, что ребенок живет с одним из родителей, то другой должен помогать деньгами — выплачивать алименты. Тем, кто этого избегает, грозит административное или уголовное наказание.

Об этом свидетельствуют данные Министерства юстиции Украины.

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Что будет, если не платить алименты

Так, согласно Закону Украины "Об исполнительном производстве", если долг превышает три месячных платежа, возможно:

взыскание с имущества должника;

внесение в Единый реестр должников;

обращение в правоохранительные органы относительно уклонения от уплаты алиментов.

Если не платить долг более четырех месяцев, госисполнитель сможет ограничить должника в праве на:

выезд за границу;

управление автомобилем;

пользование оружием и охоту.

"Следует отметить, что только взыскатели наделены правом обратиться в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении в отношении должника уголовного производства за уклонение от уплаты алиментов на содержание детей, поскольку в соответствии с 477 Уголовно-процессуального кодекса Украины производство может быть начато только на основании заявления потерпевшего", — говорится в сообщении.

После шести месяцев долга на гражданина составят админпротокол. Если не платить алименты год, два или три — должника оштрафуют.

Как отмечают в ведомстве, по состоянию на начало апреля этого года временные ограничения, предусмотренные законом за неуплату алиментов, применены к 147 500 должникам. В рамках принудительного исполнения решений взыскано алиментов на более 3,6 млрд грн.

Алименты в 2025 году — сколько надо платить

Все зависит от уровня прожиточного минимума и от того, какой доход у плательщика. Так, по состоянию на сейчас от одного из родителей дети гарантированно должны получать:

1 281,5 грн — если ребенку до 6 лет;

1 598 грн — если ребенку от 6 до 18 лет.

Напомним, некоторые семьи с детьми могут рассчитывать на дополнительную государственную поддержку в 2025 году. Например, они могут оформить скидку на оплату коммунальных услуг, получать бесплатные лекарства и тому подобное.

Также мы рассказывали, может ли несовершеннолетний самостоятельно распоряжаться алиментами. Как правило, выплаты получает один из родителей и тратит их, чтобы закрыть базовые потребности ребенка.