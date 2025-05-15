Война в Украине — какую доплату получают военные после выхода на восстановление

Военные на тренировке. Фото: УНИАН

Военнослужащим в Украине должны предоставлять дополнительное вознаграждение не только во время их пребывания на фронте. Доплаты предоставляются и тогда, когда защитник выходит из зоны боевых действий на восстановление.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что об этом известно.

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Выплаты военнослужащим на восстановлении

Как отмечают в Министерстве обороны, во время пребывания на восстановлении защитникам в ВСУ платят 30 тыс. гривен за полный месяц.

Пребывание воинской части на восстановлении регулируется методическими рекомендациями, утвержденными заместителем начальника Генерального штаба ВСУ.

"Документальным подтверждением пребывания органа военного управления, воинской части (подразделения) в резерве Главнокомандующего Вооруженных сил Украины является соответствующий директивный документ, которым определены задачи на их содержание в резерве Главнокомандующего Вооруженных сил Украины или применение по его решению", — отметили в ведомстве.

В то же время отметим, что денежные доплаты в 2025 году могут отменить даже тем, кто выполнял боевые задачи на фронте. Известно, какие для этого должны быть причины. Еще предлагаем узнать о трех основных видах выплат денежного обеспечения украинского военнослужащего.